Blamage für die Bundesregierung: Deutsche Umwelthilfe begrüßt Bestätigung des NOx-Grenzwerts von 80 mg/km für Euro 6 Diesel-Pkw durch das Europäische Gericht

Berlin (ots) - Europäisches Gericht bestätigt Rechtsauffassung derDUH zu Abschalteinrichtungen in Diesel-Neufahrzeugen: Die vonBundeskanzlerin Angela Merkel auf Druck der Dieselkonzerne im Herbst2015 aufgeweichten Grenzwerte für das Dieselabgasgift NOx bei Euro 6sind rechtswidrig - Das Urteil hat weitreichende Folgen für Haltervon Euro 6 Diesel-Pkw, da es die unmittelbare Einhaltung des Euro 6Grenzwerts für NOx auf der Straße bestätigt -DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert nun verpflichtende Rückrufeund Hardware-Nachrüstungen auch für alle betroffenen Euro 6Diesel-Pkw mit BetrugssoftwareDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt das heutige Urteil desGerichts der Europäischen Union (EuG), dass der Grenzwert fürStickoxid (NOx) von 80mg/km für Euro 6 Diesel-Pkw bei denvorgeschriebenen Abgasmessungen auf der Straße (RDE-Prüfungen) nichtüberschritten werden darf. Die Festlegung der EU-Kommission, bei denRDE-Prüfungen einen Berichtigiungskoeffizienten anzulegen, verstoßegegen die EU-Verordnung 715/2007 sowie 692/2008 und sind damitzurückzunehmen.Die Entscheidung kommentiert Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführerder DUH: "Wir fühlen uns in dieser zentralen Rechtsfrage durch dasEuropäische Gericht zu 100 Prozent bestätigt. Autokanzlerin AngelaMerkel hatte sich im Herbst 2015 persönlich beimEU-Kommissionspräsidenten Juncker für eine Aufweichung desNOx-Grenzwerts für neue Dieselfahrzeuge eingesetzt und hat dies gegenden Widerstand des EU-Umweltausschusses durchgesetzt. Die heutigeGerichtsentscheidung zeigt die fortgesetzte Lobbyarbeit einerBundeskanzlerin, die sich nicht für das Wohl der von Dieselabgasenbelasteten Bürger einsetzt, sondern für die Profitsteigerung von BMW,Daimler und VW. Eine Aufweichung von EU-Grenzwerten ist weder fürneue Diesel noch für unsere Städte zulässig. Es ist auch ein starkesSignal für die Städte, die unter der hohen Konzentration desDieselabgasgiftes Stickstoffdioxid leiden. Wir freuen uns sehr, dassdas Gericht der Europäischen Union den vom Dieselabgasgift belastetenMenschen in unseren Städten mit diesem Urteil den Rücken stärkt."Die EU-Kommission hatte in der Verordnung 2016/646 im Rahmen einesKommitologieverfahrens ein Verfahren definiert, mit dem bei derTypzulassung für Diesel-Pkw Abgasemissionen nicht nur im Labor,sondern auch auf der Straße überprüft werden. In der Regulierungwurde den Herstellern zugestanden, den NOx-Grenzwert im Rahmen derPrüfung zunächst um den Faktor 2,1 und in einer zweiten Stufe um denFaktor 1,5 zu überschreiten. Die DUH hatte bereits bei der Diskussiondes Verordnungsentwurfes massiv kritisiert, dass damit erstmals inder Geschichte der EU ein bestehender Grenzwert aufgeweicht werdensoll und dass dies illegal sei.Hintergrund:Das Gericht weist in seinem Urteil darauf hin, dass die für dieEuro-6-Norm festgelegten Emissionsgrenzwerte für Stickoxide einewesentliche Bestimmung dieser Verordnung darstellen, die dieKommission nicht abändern kann, und dass die Verordnung vorsieht,dass diese Grenzwerte im praktischen Fahrbetrieb und damit bei denRDE-Prüfungen eingehalten werden müssen. Das Gericht schließt daraus,dass die Kommission diese Grenzwerte für die RDE-Prüfungen nichtabändern durfte, indem sie Berichtigungskoeffizienten anwandte. Esstellt außerdem fest, dass sich, selbst wenn anzunehmen wäre, dasstechnische Zwänge eine gewisse Anpassung - mit einer Abweichung wieder sich aus der angefochtenen Verordnung ergebenden - rechtfertigenkönnen, unmöglich feststellen ließe, ob die Euro-6-Norm bei diesenPrüfungen eingehalten wird. Das Gericht präzisiert, dass diefestgestellte Unzuständigkeit der Kommission zwangsläufig bedeutet,dass ein Verstoß gegen die Verordnung Nr. 715/2007 vorliegt. Diessieht die DUH im Übrigen implizit auch für die bisher zugelassenenEuro 6 Diesel-Pkw.Zum Umfang der Nichtigerklärung der Maßnahmen in der von derKommission erlassenen Verordnung 2016/646 führt das Gericht aus, dassnur die Bestimmung für nichtig zu erklären ist, in der dieEmissionsgrenzwerte für Stickoxide festgelegt werden, nicht aber dieanderen Bestimmungen der Verordnung, in denen festgelegt ist, unterwelchen Bedingungen die RDE-Prüfungen durchzuführen sind.Mehr Informationen: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell