Blackstone -The: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Blackstone -The, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.06.2019, 02:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 44,82 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Blackstone -The auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Blackstone -The für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Blackstone -The für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Blackstone -The insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Blackstone -The damit 36,87 Prozent über dem Durchschnitt (8,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,35 Prozent. Blackstone -The liegt aktuell 36,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für Blackstone -The liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Blackstone -The-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 44,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (44,8 USD) könnte die Aktie damit um -1,34 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Blackstone -The-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.