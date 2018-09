Blackstone: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Blackstone unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken". Die Blackstone-Aktie notierte am 04.09.2018 mit 36,91 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Blackstone derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Blackstone mit einer Rendite von 21,57 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die "Asset Management"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,42 Prozent. Auch hier liegt Blackstone mit 11,15 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 6,36 % ist Blackstone im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asset Management (4,92 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,45 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Blackstone mit einem Wert von 217,62 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Asset Management" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,93 , womit sich ein Abstand von 407 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.