Blackstone Resources kooperiert mit kolumbianischer Minengesellschaft

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Baar (awp) - Das Rohstoffunternehmen Blackstone Resources steigt in das Metallhandelsgeschäft ein. Dazu sei mit einer schweizerisch-kolumbianischen Minengesellschaft eine Absichtserklärung sowie ein Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet worden, teilte die auf Batteriemetalle spezialisierte Gesellschaft am Mittwoch mit. Diese namentlich nicht genannte Gesellschaft mit Sitz in Kolumbien besitze alle notwendigen Lizenzen, um eine grosse Anzahl von Mineralien zu exportieren. Sie halte wichtige Minen- und Abbaurechte in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.