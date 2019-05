Blackstone Mortgage: Ein unsicheres Investment?

Der Kurs der Aktie Blackstone Mortgage steht am 20.05.2019, 11:47 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 35,84 USD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Finanzwerte" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackstone Mortgage-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 34,1 USD. Der letzte Schlusskurs (35,84 USD) weicht somit +5,1 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 35,02 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,34 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Blackstone Mortgage ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Blackstone Mortgage-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Blackstone Mortgage für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Blackstone Mortgage für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Blackstone Mortgage insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Blackstone Mortgage anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 43,58 Punkten, was bedeutet, dass die Blackstone Mortgage-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Blackstone Mortgage ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,3). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält Blackstone Mortgage eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.