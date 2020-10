Blackstone Group: Deshalb legt die Aktie zu

Die Blackstone Group Inc (NYSE:BX) gab am Donnerstag den Verkauf ihres Portfoliounternehmens BioMed Realty für 14,6 Milliarden Dollar an eine Gruppe bekannt, die von bestehenden BioMed-Investoren geführt wird. BioMed wurde 2016 von Blackstone Real Estate Partners VIII L.P. und Co-Investoren übernommen, und der Verkauf stellt einen Gewinn von 6,5 Milliarden Dollar dar.

