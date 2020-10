Blackstone Group: Mega-Übernahme!

Blackstone Group Inc (NYSE:BX) hat sich laut Wall Street Journal bereit erklärt, das Self-Storage-Unternehmen Simply Self Storage von Brookfield Asset Management Inc (NYSE:BAM) für 1,2 Milliarden Dollar zu kaufen. Das Geschäft betrifft angeblich das 8 Millionen Quadratfuß große Portfolio von Simply an 120 Standorten und könnte bereits am Montag bekannt gegeben werden.

Was geschah

Der Deal wird über die Immobiliengruppe von Blackstone abgewickelt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung