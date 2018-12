Blackstone / GSO Strategic Credit: Ein Risiko?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Per 27.12.2018 wird für die Aktie Blackstone / GSO Strategic Credit am Heimatmarkt New York der Kurs von 13,82 USD angezeigt.

Blackstone / GSO Strategic Credit haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Blackstone / GSO Strategic Credit-RSI ist mit einer Ausprägung von 51,61 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 62,78, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackstone / GSO Strategic Credit-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 15,59 USD. Der letzte Schlusskurs (13,82 USD) weicht somit -11,35 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (14,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,67 Prozent), somit erhält die Blackstone / GSO Strategic Credit-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Blackstone / GSO Strategic Credit-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Blackstone / GSO Strategic Credit wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.