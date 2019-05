Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term: Kann das wirklich gut gehen?

Am 05.05.2019, 03:45 Uhr notiert die Aktie Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 16,93 USD.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 17,1 USD. Der letzte Schlusskurs (16,94 USD) weicht somit -0,94 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (16,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,19 Prozent), somit erhält die Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".