Blackrock trennt sich von Wirecard-Aktien

Mit der breiten Erholung am Gesamtmarkt geht es heute auch für die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) nach oben. Zum Wochenausklang ist das Papier sogar das stärkste im DAX. Das Kursplus beträgt zeitweise über +6%.

Nicht etwa durch gute Nachrichten, es handelt sich heute um eine reine Gegenbewegung getragen durch freundliche Indizes. Zuletzt hatte Blackrock (größter Vermögensverwalter der Welt mit 6.300 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen) seinen Anteil an Wirecard verkleinert. Kann man daraus ein steigendes Desinteresse US-amerikanischer Investoren lesen?





Blackrock senkt Wirecard-Anteil auf 6,5%

Viele Fonds (darunter viele renommierte Börsengurus) haben sich zuletzt von Tech-Aktien getrennt. So auch Blackrock von Wirecard-Aktien: Der Fonds reduzierte Ende November seinen Anteil von 6,79 auf 6,53%.

Trotz Prognoseerhöhung erfolgte zuletzt der Abverkauf der Wirecard-Aktie. Anleger fahren wohl am besten damit, wenn sie von einer anhaltend hohen Volatilität in 2019 ausgehen, insbesondere im Techsektor.

