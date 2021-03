Blackrock: Der Anstieg sollte fortgesetzt werden

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die Aktie der Blackrock Inc. fiel heute auf den Tag genau vor einem Jahr auf ein Tief bei 323,98 US-Dollar zurück. Glücklich können sich all jene Anleger schätzen, die an diesem Tag gekauft haben, denn anschließend startete eine beeindruckende Rallye. Sie wurde bis in den Januar hinein fortgesetzt, sodass der Kurs am 13. Januar auf ein neues Hoch bei 788,00 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



