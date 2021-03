Blackrock-Aktie: Weiter aufwärts innerhalb des Trends?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock-Aktie: bereits seit diversen Monaten und Jahren befindet sich der Anteilschein in einem validen Aufwärtstrend. Legt man den Trendkanal so an, dass die letzten beiden Anlagepunkte im Jahr 2020 liegen, so könnte jetzt die Trennkanal-Unterkante erreicht sein. Oftmals kommt es vor, dass der Aktienkurs dann zu den oberen Trendkanal-Linien läuft.

Damit besteht bei Blackrock die ausgezeichnete Chance, einen langfristigen Einstieg zu finden.