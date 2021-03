Blackrock-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die Aktie der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Blackrock befindet sich seit März letzten Jahres in einem Aufwärtstrend. Am 13. Januar stieg der Wert im Hoch bis auf 788 USD und markierte an dieser Stelle ein neues All-Time-High. Seitdem wird das erreichte Kursniveau konsolidiert. Vor kurzem setzte der Kurs auf der Aufwärtstrendlinie auf und unterschritt diese sogar für ein paar Tage. Ein nachhaltiges Trendbruch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



