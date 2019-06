Mainz (ots) -Die Umstellung auf erneuerbare Energien macht das Stromnetzanfälliger für Cyberangriffe. Denn Wind-, Solar- undWasserkraftanlagen produzieren nicht nur Strom, sondern auch jedeMenge Daten. Am Sonntag, 16. Juni 2019, 16.30 Uhr, berichtet "planete." im ZDF über "Blackout - Angriff auf unser Stromnetz". In derZDFmediathek ist die Dokumentation ab Freitag, 14. Juni 2019, 10.00Uhr, abrufbar.2015 und 2016 hatten Hacker in der Ukraine die Stromversorgunglahmgelegt - mehr als 700.000 Haushalte waren stundenlang ohne Strom.Der Fall zeigt: Mit einem groß angelegten, koordinierten Angriffkönnten Hacker den Strom flächendeckend ausschalten, womöglich fürTage oder sogar für Wochen. Das Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI) warnt deshalb vor Cyberangriffen aufEnergieversorger.Die größte Schwachstelle ist häufig der einzelne Mitarbeiter:Veraltete Systeme erhalten kein Update, Passwörter sind viel zueinfach gestaltet und werden zu selten geändert. In einem "Cybergym"in der Nähe von Prag lernen Angestellte von Europas großenStromanbietern, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. DochSicherheit muss man sich leisten können. Vor allem kleinerenEnergieversorgern fehlt es oft an Geld, um in die IT-Sicherheit zuinvestieren und ihre Mitarbeiter ausreichend zu schulen.Eberhard Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen, sprichtin der Doku über den Nachholbedarf von Energieversorgern in SachenCybersecurity. So verwenden viele Stadtwerke ähnliche Software undTechnik. Dadurch steigt die Gefahr, dass Hacker nicht nur einStadtwerk lahmlegen - sondern gleich mehrere auf einmal.Kein System ist zu 100 Prozent sicher, sagt Benjamin Kunz Mejri.Er muss es wissen: Von der NASA über Microsoft bis zu deutschenStromkonzernen hat er schon unzählige Unternehmen gehackt. DochBenjamin Kunz Mejri knackt die Datenbanken nicht mit kriminellenAbsichten. Er ist ein "guter" Hacker, ein sogenannter "White Hat".Alle Sicherheitslücken, die er findet, meldet er den betroffenenFirmen - damit diese sie stopfen können. Benjamin Kunz Mejrisneuestes "Opfer": die Stadtwerke Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell