Unterföhring (ots) -Mogelei in der Blackbox? In der vierten Folge stellen sich dieacht verbliebenen "Top Chef Germany"-Anwärter der bislanganspruchsvollsten Challenge: Bei absoluter Finsternis verkosten sieein Gericht von Zwei-Sterne-Koch Tim Raue. Es werden zwei Viererteamsgebildet, von denen jeweils ein Profikoch allein durch denGeschmacksinn und ohne Sehkraft herausfinden muss, was sich exakt aufdem Teller befindet. Gemeinsam mit seinem Team sollte eine möglichstperfekte Kopie des Original Gerichts zubereitet werden. Die dreiTeamkollegen müssen sich dabei komplett auf die Beschreibungen derGeschmackserlebnisse des Blackbox-Verkosters verlassen.Jury-Präsident Eckart Witzigmann: "Meines Erachtens hat sich Tim Raueetwas ganz Kitzeliges ausgesucht - fast nicht lösbar!" Gastjuror TimRaue ergänzt: "Meine Küche lebt nur durch den Geschmack. Ich hättediese Herausforderung selbst nicht machen wollen."Die Spielregeln: Es darf nur gekostet, gerochen und angefasstwerden. Kein einziger Bestandteil des Gerichts darf die Boxverlassen. Doch ein Profi spielt scheinbar ein falsches Spiel? "Wenndie das gefilmt haben, sind wir ge****" Die Teilnahme am Halbfinalevon "Top Chef Germany" ist jedenfalls in Gefahr...Wer wird der erste "Top Chef Germany", gewinnt 50.000 Euro und einPortrait im Food-Magazin "Der Feinschmecker"? Moderiert wird dieSAT.1-Show von Daniel Boschmann. RedSeven Entertainment GmbH, einUnternehmen der Red Arrow Studios, produziert im Auftrag von SAT.1,basierend auf der Serie "Top Chef" von Bravo Media LLC vertrieben vonNBCUniversal International Formats.Alle Informationen zur Sendung finden Sie auf:http://presse.sat1.de/TopChefGermanySendung verpasst? Unter www.TopChefGermany.de gibt es nachAusstrahlung alle Folgen, das Online-Special "Die letzte Chance"sowie weiteren exklusiven Content. Außerdem können Zuschauer währendder Sendung über den red button auf der Fernbedienung begleitendeInformationen und Steckbriefe abrufen.