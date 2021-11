Blackhawk Growth schließt einen Vertrag im Hinblick auf einen Kreditrahmen in Höhe von bis zu 10 Millionen CAD ab

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, den 23. November 2021 – Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; FWB:0JJ) (das „Unternehmen“ oder „Blackhawk“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Finanzierungsvertrag (die „Kreditfazilität“) über bis zu 10 Millionen CAD abgeschlossen hat. Die Kreditfazilität wurde von RiverFort Global Capital Ltd. (einem britischen Unternehmen mit Sitz in London, das von der Financial Conduct Authority reguliert wird) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung