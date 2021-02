Black Tusk Resources Inc. schließt erstes Diamantbohrloch im Goldprojekt McKenzie East (Val d’Or, Quebec) ab

Quelle: IRW Press

2. Februar 2021, Vancouver, B.C. – Black Tusk Resources Inc. („Black Tusk“ oder das „Unternehmen“) (C: TUSK, OTC: BTKRF, FWB: 0NB) freut sich bekannt zu geben, das das erste Bohrloch im Goldkonzessionsgebiet McKenzie East nördlich von Val d’Or (Quebec) abgeschlossen wurde. Das Bohrloch MKE 21-01 durchteufte das Grundgestein in weniger als 20 Metern unter der Erdoberfläche und erreichte eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung