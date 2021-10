Black Stone Minerals: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Black Stone Minerals, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.10.2021, 20:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 12.07 USD.

Wie Black Stone Minerals derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 112,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Black Stone Minerals damit 67,78 Prozent über dem Durchschnitt (44,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 44,62 Prozent. Black Stone Minerals liegt aktuell 67,78 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Black Stone Minerals-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Black Stone Minerals aus dem letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 14,63 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (12,29 USD) ausgehend um 19 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Black Stone Minerals von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Black Stone Minerals nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 0,99 Prozentpunkte (6,41 % gegenüber 5,42 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".