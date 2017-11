Black Friday und Cyber Monday senken Elektronikpreise (FOTO)

München (ots) -Drohnen und Konsolen zu Aktionstagen besonders günstig Aktuellguter Kaufzeitpunkt für Smartwatches, Smartphones und FernseherBlack Friday (24. November) und Cyber Monday (27. November)drücken mit Sonderangeboten und Rabatten die Preise fürElektroartikel. Gerade der Kauf beliebter elektronischerWeihnachtsgeschenke lohnt sich an den Aktionstagen. Bei Drohnensanken die Preise im 4. Quartal 2016 um 13,1 Prozent. Konsolenerreichten zu den Rabattaktionen ein Preistief und kosteten 3,7Prozent weniger als Anfang Oktober.*) Der Durchschnittspreis überalle betrachteten Produktkategorien hinweg fiel im 4. Quartal 2016bis Ende November um 1,8 Prozent auf seinen Tiefstand. Auch 2017sinkt der Elektronikpreisindex bereits seit Anfang Oktober."Verbraucher sollten nicht zu lange mit den Weihnachtseinkäufenwarten", sagt Dr. Timm Sprenger, Geschäftsführer für den BereichShopping beim Vergleichsportal CHECK24.de. "Im vergangenen Jahr zogendie Preise für Elektroprodukte nach den Rabatttagen wieder an."Digitalkameras beispielsweise kosteten im Dezember bis zu 4,9 Prozentmehr als zu Black Friday und Cyber Monday.Neben Drohnen und Konsolen wurden auch Fitnesstracker undNavigationsgeräte günstiger. Der durchschnittliche Preis sank zu denAktionstagen um 5,2 bzw. 2,3 Prozent.Preisrückgang in vielen Produktkategorien auch 2017Auch 2017 werden bereits jetzt viele Produkte günstiger.Smartwatches kosten Ende Oktober 4,6 Prozent weniger als noch amMonatsanfang, Smartphones 2,8 Prozent und Fernseher 1,9 Prozent.Voraussichtlich werden auch in diesem Jahr viele Elektronikproduktezu Black Friday und Cyber Monday ihr Preistief erreichen.*)Informationen zur Methodik und weitere Ergebnisse unter:http://ots.de/pa2JU. Pressekontakt CHECK24Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell