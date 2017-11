Black Friday bei mydealz.de: 650.000 Verbraucher teilen und bewerten die besten Angebote

Berlin (ots) - Deutschland ist im Schnäppchenfieber, denn amFreitag reduzieren wieder Hunderte Händler ihre Preise für einWochenende. "Black Friday" heißt die 2006 von Apple aus den USAimportierte Rabattaktion, die auch bei uns Millionen Verbraucherinteressiert: Neun von zehn Deutschen kennen den Black Friday, sechsvon zehn möchten dieses Jahr an ihm einkaufen.* Wer sich bei derSchnäppchenjagd nicht nur auf sein eigenes Gespür verlassen möchte,findet Hilfe bei der Shopping-Community mydealz.de: Über 650.000Verbraucher teilen und bewerten hier aktuelle Angebote.mydealz.de lebt vom Zusammenspiel von erfahrenen Redakteuren undüber 650.000 passionierten Smart-Shoppern. Sie suchen das ganze Jahrüber und auch in der Zeit vom Black Friday bis zum Cyber Monday nachAngeboten von klassischen und Online-Händlern, veröffentlichen,diskutieren und bewerten diese. Letztes Jahr teilten Verbraucher aufmydealz.de in der Black Friday-Woche so 6.600 Angebote unddiskutierten diese in 94.000 Kommentaren. Auch für dieses Jahrrechnen die Betreiber wieder mit mehreren Tausend Angeboten.Gebündelt werden diese auf der Internetseitewww.mydealz.de/black-friday.Im Gegensatz zu anderen Portalen steht bei mydealz.de nichtWerbung, sondern die ehrliche Meinung der Community im Vordergrund.Jeder Nutzer kann ein Angebot mit "heiß" (gut) oder "kalt" (schlecht)bewerten. Je höher die Temperatur, desto prominenter wird ein Angebotdargestellt. Verbraucher können so dank des Urteils der Communityanhand der Temperatur mit einem Blick erkennen, ob sich ein Kaufwirklich lohnt. Lockangebote sind hingegen ausgeschlossen - auch weilHändler Angebote bei mydealz nicht selber einstellen dürfen.Einen zusätzlichen Nutzen bietet die mydealz-App für iOS undAndroid, die sich Verbraucher kostenlos im App Store und bei GooglePlay herunterladen können. Über die App können sich Verbrauchermithilfe eines "Schlagwort-Alarms" informieren lassen, sobald einpassendes Angebot veröffentlich wird. Wer mithilfe desSchlagwort-Alarms beispielsweise nach einem iPhone X, Spielzeug vonLego, Parfüm oder Damenmode sucht, wird per Push-Notificationbenachrichtigt, sobald ein entsprechendes Angebot verfügbar ist.Verbraucher sparen sich so die zeitraubende Suche und bekommenAngebote bequem aufs eigene Smartphone geliefert.*Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die dasMarktforschungsunternehmen Statista im Auftrag von mydealz.dedurchgeführt hat. Ergebnisse und Infografik finden Sie hier:https://www.presseportal.de/pm/111715/3780640Black Friday-Angebote auf mydealz.de:https://www.mydealz.de/black-fridaymydealz-App im App Store:http://ots.de/O4fA5mydealz-App bei Google Play:http://ots.de/f9ICjÜber mydealz (www.mydealz.de):mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Bloggegründet und ist heute mit 22,5 Millionen Visits pro Monat dasgrößte deutsche soziale Netzwerk für Shopping. Über 650.000registrierte Konsumenten nutzen mydealz, um Angebote einzustellen, zudiskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionenam Markt zu finden. mydealz ist Teil der Pepper.com-Gruppe, die miteigenen Social Commerce-Netzwerken in zwölf Ländern auf dreiKontinenten vertreten ist. In Summe verzeichnen diePepper.com-Netzwerke Buenosdeals.com (USA), Promodescuentos (Mexiko),HotUKDeals.com (Großbritannien), Dealabs.com (Frankreich),Nl.Pepper.com (Niederlande), Preisjaeger.at (Österreich),Pelando.com.br (Brasilien), Pelando.sg (Singapur), Pepper.pl (Polen),DesiDime.com (Indien) und Pepper.co.kr (Südkorea) über 500 MillionenSeitenaufrufe pro Monat.Pressekontakt:Pepper Media Holding GmbHMichael HenschPublic Relations & Communications ManagerTelefon: 0176 633 47 407E-Mail: michael@pepper.comOriginal-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell