Black Friday bei mydealz: Eine Million Smart-Shopper teilen und bewerten die besten Angebote (FOTO)

Berlin (ots) - Jetzt ist es da - das Wochenende, auf das Schnäppchenjägerhingefiebert haben. Von morgen Abend an über den Black Friday (29. November) bishin zum Cyber Monday locken wieder Tausende Händler und Hersteller im Internetund vielen deutschen Städten mit Rabatten von "bis zu 90 Prozent". Um nicht denÜberblick zu verlieren, sollten Verbraucher auf Shopping-Plattformen wiemydealz.de setzen. Über eine Million passionierter Schnäppchenjäger teilen undbewerten bei mydealz.de die besten Angebote - das ganze Jahr über und auch jetztvom Black Friday bis zum Cyber Monday.Im Gegensatz zu anderen Plattformen steht bei mydealz nicht die Werbung, sonderndie ehrliche Meinung von Verbrauchern im Mittelpunkt. Eine Community aus übereiner Million passionierter Schnäppchenjäger und Smart Shopper sucht und teiltbei mydealz die besten Angebote von Online-Shops, klassischen Händlern undAnbietern aus Bereichen wie Reisen oder Finanzen. Die Community-Mitgliederergänzen dabei jedes Angebot um ihre eigenen Erfahrungen mit dem Produkt oderAnbieter und bewerten es mit "warm" (gut) oder "kalt" (schlecht). Je besser einAngebot ist, desto höher ist seine Temperatur und desto prominenter wird dasAngebot angezeigt. Verbraucher können so anhand der Temperatur auf einen Blicksehen, ob sich der Kauf wirklich lohnt.Um auch unterwegs immer auf dem Laufenden zu bleiben, können Verbraucher denDeal-Alarm der kostenfreien mydealz-App für Android und iOS nutzen. Dieser lässtsich für frei wählbare Stichworte wie "Lego", "iPhone 11", "Smart Home" oder"Adidas Sneaker" stellen. Sobald ein passendes Angebot erhältlich ist, werdenNutzer per Push-Nachricht hierüber informiert. In seiner App bietet mydealzzudem einen eigenen Newsletter ("Tägliche Top Dealz") an. Mit ihm informiertmydelaz über die besten Angebote des jeweiligen Tages. Verbraucher sparen sichso die zeitraubende Suche und bekommen für sie relevante Angebote bequem aufseigene Smartphone geliefert.-- Nützliche LinksAlle Black Friday Angebote: https://www.mydealz.demydealz-App fürs iPhone:https://apps.apple.com/de/app/mydealz-gutscheine-angebote/id463557271mydealz-App für Android-Smartphones: http://ots.de/d7Ht2P-- Weitere Informationen zum Black FridayRepräsentative Black-Friday-Umfrage: Verbraucher geben im Schnitt 222 Euro aus:https://www.presseportal.de/pm/111715/4429584Diese Rabatte sind realistisch: https://www.presseportal.de/pm/111715/4432924Zehn Tipps zum Black Friday: So finden Verbraucher die besten Angebote:https://www.presseportal.de/pm/111715/4443645Mit diesen Verkaufstricks müssen Verbraucher in der Black Friday Woche rechnen:https://www.presseportal.de/pm/111715/4447324Zehn Fakten zum Black Friday: https://www.presseportal.de/pm/111715/4437437-- Über mydealz (www.mydealz.de):mydealz wurde im April 2007 von Fabian Spielberger als Blog gegründet und istheute mit 50,9 Millionen Kontakten pro Monat die größteSocial-Shopping-Plattform. 6,7 Millionen Konsumenten (Unique User) nutzenmydealz jeden Monat, um Angebote einzustellen, zu diskutieren und zu bewertenund so Produkte zu den besten Konditionen am Markt zu finden. Seit 2014 istmydealz Teil der Pepper.com-Gruppe, die als weltweit größte Shopping-Communityneben Deutschland auch in Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Mexiko,den Niederlanden, Österreich, Polen, Russland und Spanien betreibt. Monatlichenutzen 25 Millionen Verbraucher die zwölf Pepper-Plattformen, um sich überaktuelle Angebote auszutauschen und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minute zutreffen.