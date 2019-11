Black-Friday.de reicht Löschungsklage gegen die Marke Black Friday ein (FOTO)

Berlin (ots) - Das Portal Black-Friday.de hat heute eine Löschungsklage wegenVerfalls (§ 49 Abs. 1 MarkenG) gegen die Inhaberin der Wortmarke "Black Friday"beim Landgericht Berlin eingereicht. Black-Friday.de hat die Marke im Hinblickauf über 900 Waren und Dienstleistungen angegriffen. Die Marke wurde für dieseWaren und Dienstleistungen nach Auffassung von Black-Friday.de niemals ernsthaftauf dem deutschen Markt benutzt, so dass die Marke insoweit gelöscht werdenmuss.An diesem Freitag ist es wieder soweit. Zahlreiche Geschäfte und Online Shopsfeiern am sogenannten "Black Friday" mit speziellen Aktionen und Sonderrabatten24 Stunden lang den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. Doch als "Black FridayAktion" benennen die Händler ihre Rabatte nur sehr selten. Grund dafür ist invielen Fällen eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke"Black Friday", die seit Jahren für große Verunsicherung im deutschen Handelsorgt.Am 28. März 2018 beschloss das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) die vonBlack-Friday.de und zahlreichen weiteren Parteien beantragte Löschung derWortmarke "Black Friday". Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hin wurde am26. September vor dem Bundespatentgericht über die Markenlöschung mündlichverhandelt. Eine Entscheidung des Bundespatentgerichts ist bis heute noch nichtergangen. Nach vorläufiger Einschätzung des Gerichts wird es aber die Löschungder Marke "Black Friday" für einige wesentliche Dienstleistungen bestätigen. Dadas Portal Black-Friday.de bereits seit dem Jahr 2012 und damit vor derAnmeldung der Wortmarke am Markt aktiv war, bestünde insbesondere einFreihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) des Begriffs "Black Friday" fürWerbedienstleistungen. Zudem sieht das Gericht ein Freihaltebedürfnis fürHandelsdienstleistungen betreffend Elektrowaren und Elektronikwaren, da es auchin diesem Bereich bereits zahlreiche Online-Aktionen vor der Markenanmeldunggab. In seiner ersten Einschätzung gab das Gericht aber auch zu erkennen, dasses gute Gründe für den Fortbestand der Marke "Black Friday" für die übrigeneingetragenen Waren und Dienstleistungen sieht, denn in den betreffendenBranchen hätte es vor der Markenanmeldung noch keine Rabattaktionen zumVerkaufstag "Black Friday" gegeben.Black-Friday.de begrüßt diese Einschätzung des Bundespatentgerichts und hofft,dass die Löschung der Marke hinsichtlich der für das Portal relevantenwerbenahen Dienstleistungen tatsächlich bestätigt wird. Da die Marke jedoch fürviele Waren und Dienstleistungen erhalten bleiben könnte, hat Black-Friday.deheute den nächsten Schritt eingeleitet und eine Klage auf Löschung der Markewegen Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung beim Landgericht Berlin eingereicht.Nach § 49 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke nach ihrer Eintragung für jede einzelnegeschützte Ware oder Dienstleistung ernsthaft benutzt werden. Geschieht diesnicht, können auf Antrag die nicht benutzten Waren und Dienstleistungen gelöschtwerden. Es reicht für eine rechtserhaltende Benutzung nicht aus, dass derBegriff "Black Friday" irgendwie verwendet wird. Der Begriff muss vielmehr soverwendet werden, dass er als Hinweis auf die Waren oder Dienstleistungen auseinem ganz bestimmten Unternehmen zu bewerten ist. Bei der Marke "Black Friday"ist eine solche Benutzung für den ganz überwiegenden Teil der eingetragenenWaren und Dienstleistungen nicht erkennbar.Hier einige Beispiele:- Es gibt keine "Black Friday Anrufbeantworter"- Es gibt keine "Black Friday Batterien"- Es gibt keine "Black Friday Computerbildschirme"- Es gibt keine "Black Friday Drehzahlmesser"- Es gibt keine "Black Friday Feuerlöscher"- Es gibt keine "Black Friday Musikinstrumente"- [...]- Es gibt keine "Black Friday Geschäfte"- Es gibt keinen "Black Friday Online Shop"Black-Friday.de ist daher optimistisch, dass die Marke "Black Friday" inwesentlichen Teilen gelöscht werden wird. Es ist nun an der Markeninhaberin zuzeigen, dass eine derartige Benutzung des Begriffs "Black Friday" im Hinblickauf die über 900 angegriffenen Waren und Dienstleistungen stattgefunden hat.Weitere Informationen zum aktuellen Stand im Streit um die Wortmarke "BlackFriday" finden Sie hier:https://www.black-friday.de/updates-zur-marke-black-fridayPresseberichte zum Thema:Tagesspiegel: http://ots.de/k0mHlLSüddeutsche Zeitung: http://ots.de/Peb0pzOMR: http://ots.de/UHExAMT3N: http://ots.de/5zOXojStern: http://ots.de/QiXtc7Mobilegeeks: http://ots.de/pq3DSVFocus: http://ots.de/TyrYUdSüddeutsche Zeitung: http://ots.de/ILpymgOMR https://omr.com/de/black-friday-markenrecht/Über Black-Friday.deBlack-Friday.de ist Deutschlands dienstältestes "Black Friday Portal" und wurdeim Januar 2012 von Marketingexperte Simon Gall gegründet - also mehr als 1 Jahrvor der Eintragung der Wortmarke "Black Friday" (2013) und mehr als 4 Jahre vorder Übertragung der Marke (2016) auf die aktuelle Inhaberin.Black-Friday.de bündelt ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.comDeals und Black Friday Aktionen deutscher Händler um Shoppern undSchnäppchenjägern einen übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zuermöglichen.Seit der Übertragung der Wortmarke "Black Friday" auf die aktuelle Inhaberinkämpft Gründer und Betreiber Simon Gall gegen die zweifelhafte Marke und diedarauf gestützten unberechtigten Angriffe gegen ihn und seine Partner.