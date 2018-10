Black Friday Studie: Nachteile für nicht teilnehmende Händler

Wien (ots) - Rund 70 Prozent konnten in den letzten Jahren Neukunden gewinnenLaut einer aktuellen repräsentativen Markterhebung der Berliner HoppMarktforschung im Auftrag der Black Friday GmbH, erleiden Online-HändlerNachteile wie etwa Umsatzentgang, wenn sie nicht am Black Friday teilnehmen.Rund 70 Prozent der befragten deutschen Händler konnten durch die Teilnahme amBlack Friday in den letzten Jahren Neukunden gewinnen. Mehr als 50 Prozent derHändler sehen im Black Friday eine gute Möglichkeit das Weihnachtsgeschäft zuverlängern. Rund 66 Prozent der Online-Händler werden in diesem Jahr am BlackFriday teilnehmen.Am 23. November 2018 findet in Deutschland bereits zum sechsten Mal der BlackFriday Sale auf der Plattform blackfridaysale.de statt. DieVerkaufsveranstaltung konnte sich in den letzten Jahren am Markt etablieren underfreut sich mittlerweile großer Bekanntheit.Zwtl.: Black Friday wichtig für HandelDie aktuelle Markterhebung unterstreicht die Wichtigkeit des Black Fridays fürden deutschen Online-Handel. "Es wurden in Deutschland ein Drittel der Top 100Onlineshops sowie kleinere und mittelgroße Händler zu ihren Erfahrungen mit bzw.ihrer Meinung zum Black Friday befragt", erklärt Konrad Kreid, Geschäftsführerder Black Friday GmbH. "Als der Plattformanbieter blackfridaysale.de führen wirlaufend Branchenanalysen durch und haben diese Marktstudie in Auftrag gegeben.Eine der Hauptaussagen der Erhebung ist, wie wichtig der Black Friday für dieHandelsbranche geworden ist", so Kreid weiter. Für nur 18 Prozent der befragtenHändler ist die Verkaufsveranstaltung eher oder völlig unwichtig. "65 Prozentder größeren Händler mit mehr als 50 Beschäftigten sehen dabei den Black Fridayals wichtigen Verkaufsimpuls", erklärt Kreid.Zwtl.: Neukundengewinnung: 70 Prozent profitierten- 59 Prozent der Händler, davon 72 Prozent mit mehr als 50Beschäftigten, sind der Meinung, dass die Nichtteilnahme am BlackFriday klare Nachteile verursacht- 57 Prozent der Unternehmen, die bereits in den letzten Jahren amBlack Friday teilnahmen, konnten eine relevante Umsatzsteigerungerzielen- 70 Prozent der Händler gaben an, dass sie durch die Teilnahme amBlack Friday neue Kunden gewinnen konnten- Für mehr als 30 Prozent der befragten Händler bietet der Black Fridayeine Möglichkeit Kunden zu erreichen, die durch andereMarketingkanäle nicht angesprochen werden können- 51 Prozent der Händler, davon 60 Prozent mit mehr als 50Beschäftigten, sehen einen klaren Vorteil des Black Friday in derVerlängerung des Weihnachtsgeschäfts."Früher wurden Kunden mit teuren Marketingmaßnahmen auf das startendeWeihnachtsgeschäft aufmerksam gemacht. Durch den Black Friday Sale befinden sichdiese nun bereits viel früher im Shopping-Modus. Ein großer Prozentsatz derKunden nutzt den Verkaufstag bereits für die Weihnachtseinkäufe", so KonradKreid.Zwtl.: Mehr Aufmerksamkeit durch Black Friday Plattform50 Prozent der befragten Händler, davon 61 Prozent mit mindestens 50Beschäftigten, sind davon überzeugt, dass eine Black Friday Plattform imVergleich zu "stand alone" Aktionen klare Vorteile bietet. "So ergeben sichaufgrund von gesteigerter Aufmerksamkeit, weitreichender medialerBerichterstattung, höherem Werbebudget und dem Zugang zu neuen Zielgruppen mehrMöglichkeiten, Umsatzsteigerungen zu generieren und Neukunden zu akquirieren",erklärt Kreid.Bei blackfridaysale.de startet die Verkaufsveranstaltung in diesem Jahr bereitsam Donnerstag, den 22. November um 19:00, und läuft daher für mehr als 24Stunden.Rückfragehinweis:Black Friday GmbHMag. Albert Haschke, MAS, Public Relations,Wattgasse 48/26, 1170 Wien ÖsterreichEmail: albert.haschke@blackfridaysale.deWeb: www.blackfridaysale.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19446/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Prime Communication PR Consulting, übermittelt durch news aktuell