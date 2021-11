Black Friday: Separater Kredit günstiger als Finanzierung beim Online-Händler

München (ots) -- Finanzierung beim Online-Händler bis zu 1.000 Euro teurer als separater Bankkredit- Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlichZum Black Friday am letzten Freitag im November locken viele Händler mit Rabatten. Verbraucher*innen, die sich bei der Schnäppchenjagd für eine Finanzierung direkt beim Händler entscheiden, zahlen dafür im Anschluss hohe Zinskosten. In der Spitze 1.269 Euro bei einem Einkauf über 4.000 Euro.Zwei Finanzierungsbeispiele mit einem Kauf über 2.000 Euro und zweijähriger Laufzeit sowie 4.000 Euro bei vierjähriger Laufzeit zeigen die Unterschiede bei den Konditionen. Im teuersten Fall zahlen Verbraucher*innen 15,31 Prozent für zwei Jahre bzw. 15,20 Prozent für die vierjährige Finanzierung, im günstigsten 6,99 Prozent."Durch eine Finanzierung beim Händler erweisen sich vermeintliche Schnäppchen auf den zweiten Blick als teuer", sagt Dr. Moritz Felde, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Besonders bei hohen Summen und längeren Laufzeiten lässt sich mit einem unabhängigen Konsumentenkredit viel Geld sparen."Teure Finanzierung beim Online-Händler: Unabhängiger Bankkredit bis zu 1.000 Euro günstigerFinanzieren Verbraucher*innen beispielsweise einen Fernseher im Wert von 2.000 Euro beim Händler, zahlen sie dafür zwischen 144 Euro und 312 Euro Zinskosten. Für einen Ratenkredit in gleicher Höhe zur freien Verwendung zahlten CHECK24-Kund*innen im laufenden Jahr durchschnittlich nur 81 Euro.1)Bei einem Einkauf im Wert von 4.000 Euro belaufen sich die Kosten der Händlerfinanzierung zwischen 703 Euro und 1.269 Euro. Mit einem Ratenkredit bei einer händlerunabhängigen Bank zahlen CHECK24-Kund*innen im Schnitt nur 309 Euro und sparen damit knapp 1.000 Euro."Als Faustregel gilt, dass Verbraucher*innen bei Summen über 1.000 Euro mit einem separaten Konsumentenkredit günstiger fahren als mit der Finanzierung beim Händler", sagt Dr. Moritz Felde. "Viele Banken bieten zudem volldigitale Kreditabschlüsse und einer Auszahlung am nächsten Geschäftstag."Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren - das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlichBei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.1)Basis: nach Volumen gewichteter, durchschnittlicher effektiver Jahreszins aller in 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Kredite mit dem Verwendungszweck "freie Verwendung"Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell