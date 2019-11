Black Friday: Schwarzer Tag für nachhaltigen Konsum / TransFair fordert ein verbindliches Lieferkettengesetz (FOTO)

Köln (ots) -- Kauf-Nix-Tag statt Schnäppchenjagd auf Kosten Dritter- Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten gesetzlich stoppen- Unternehmerische Sorgfaltspflicht: Deutschland als SchlusslichtDer Black Friday am 29. November gilt als Schnäppchentag des Jahres. Händlerlocken mit massiven Rabatten in Online-Shops und Läden. Für den Handel markiertder Tag den Start in das Weihnachtsgeschäft. Für Organisationen wie Fairtradeist er Höhepunkt eines höchst fragwürdigen Konsums: "Der Black Friday steht fürÜberfluss und Schnäppchenjagd auf Kosten Dritter", sagte Dieter Overath,Vorstandsvorsitzender von TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland). "Wie kann essein, dass ein T-Shirt billiger ist als ein fairer Cappuccino im Café? Den Preisunseres Billigkonsums zahlen andere: Näherinnen in Textilfabriken oderBaumwollbauern verdienen oft nicht einmal genug, um ihre Familien gut zuversorgen. Wir rufen stattdessen zum Kauf-Nix-Tag auf." Statt überflüssigemKonsum zu frönen, sollten Verbraucher ihre Einkaufsmacht gezielt als politischesInstrument nutzen. Nur wenn Bedarf an etwas Neuem ist, sollte eingekauft werdenund dann bewusst und fair: zum Beispiel Kleidung mit Fairtrade-Baumwolle.Unternehmerische Sorgfaltspflicht: Deutschland als SchlusslichtWährend Nachbarländer wie Großbritannien und Frankreich bereits verbindlicheGesetze haben, um Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen im Ausland zu ahnden,hinkt Deutschland hinterher. Ein Bündnis aus zivilgesellschaftlichenOrganisationen fordert, dass auch deutsche Unternehmen künftig für Missstände inihren Produktionsstätten per Gesetz haften. Im Falle eines Unglücks wie demEinsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch 2013 könnten Geschädigtedann vor einem deutschen Gericht klagen. TransFair unterstützt die Forderungnach einem Lieferkettengesetz. Der verbindliche Schutz von Menschenrechten istein Bestandteil der politischen Forderungen des Vereins.Freiwilliges Engagement darf nicht zum wirtschaftlichen Nachteil werdenMit dem Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte setzt dieBundesregierung bisher auf freiwillige Sorgfaltspflicht. Experten kritisierendas. "Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die sich vorbildlich für nachhaltigeund transparente Lieferketten engagieren. Ihr Engagement für gerechtere Löhneund faire Anbaubedingungen beschert diesen Unternehmen im hart umkämpften Marktjedoch Nachteile gegenüber der Konkurrenz, die nichts macht. Wir brauchendeshalb dringend eine gesetzliche Basis, die alle gleichermaßen verpflichtet",so Overath.Fairtrade leistet PionierarbeitDie Zusammenarbeit mit Fairtrade bietet die Möglichkeit, sich für die Einhaltungvon Menschenrechten in Lieferketten stark zu machen. Im Rahmen desFairtrade-Textilprogramms berät Fairtrade Unternehmen in denHerstellungsländern: Arbeitsrisiken werden aufgedeckt und Schutzmaßnahmen fürBeschäftigte umgesetzt. Drei Unternehmen haben sich mit Fairtrade auf den Weggemacht, den Textilstandard zu erfüllen, der alle Schritte der textilenProduktionskette abdeckt - vom Baumwollfaden bis hin zum fertigenKleidungsstück. Als erster Standard überhaupt definiert er zudem den festenZeitraum von sechs Jahren, in dem Unternehmen einen existenzsichernden Lohn fürdie Beschäftigten in der Textillieferkette zahlen müssen.Hintergrund:Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, benachteiligteProduzentengruppen in Entwicklungsländern zu unterstützen. Als unabhängigeOrganisation handelt TransFair e.V. nicht selbst mit Waren, sondern setzt sichdafür ein, den Handel mit fair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördernund mehr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen.www.fairtrade-deutschland.deTransFair gehört zum internationalen Verbund Fairtrade International e.V., indem Fairtrade-Organisationen aus 25 Ländern und die drei kontinentalenProduzentennetzwerke zusammengeschlossen sind. Fairtrade Internationalentwickelt die international gültigen Fairtrade-Standards. www.fairtrade.netAlle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßig von FLOCERTGmbH kontrolliert. Die Gesellschaft arbeitet mit einem unabhängigen und weltweitkonsistenten Zertifizierungssystem nach den Anforderungen derAkkreditierungsnorm ISO 17065 (DIN EN 45011). www.flocert.netPressekontakt:Edith GmeinerReferentin für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Communication &Media Relations OfficerTransFair e.V. (Fairtrade Deutschland)Remigiusstraße 21 | 50937 | KölnTelefon +49 221 94 20 40-46 | Fax +49 221 94 20 40-40www.fairtrade-deutschland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52482/4450536OTS: TransFair e.V.Original-Content von: TransFair e.V., übermittelt durch news aktuell