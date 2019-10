Black Friday Sale Erhebung: Deutliche Steigerung für 2019 erwartet

Deutschland (ots) - Über 82 Prozent der deutschen Endkonsumenten sind bereitsfix mit dabei - 62 Prozent planen 300 Euro oder mehr auszugebenAm 29. November 2019 findet zum siebten Mal der Black Friday Sale statt. Lauteiner aktuellen repräsentativen Erhebung mit deutschen Endkonsumenten wirddieses Jahr wieder mit einem Rekordumsatz gerechnet. Die Black Friday GmbHselbst prognostiziert am Black Friday Wochenende einen Umsatz von rund 3Milliarden Euro im deutschen Einzelhandel. Während 37 Prozent der Verbraucherdie Verkaufsveranstaltung bereits im Vorfeld planen, lassen sich fast die Hälftevon den Angeboten überraschen. Fast 80 Prozent planen am Black Friday etwas fürsich selbst zu kaufen, rund 50 Prozent sehen den Schnäppchentag als guteGelegenheit, bereits im November ihre Weihnachtsgeschenke zu besorgen. 69Prozent der Befragten sind der Meinung, dass der Black Friday für den deutschenOnlinehandel eine gute Gelegenheit bietet, sich gegenüber ausländischenInternet-Konzernen zu profilieren.Der Black Friday Sale ist bei vielen Konsumenten bereits im Kalender roteingetragen. Rund 74 Prozent aller deutschen Endverbraucher haben bereits einmalan diesem Tag eingekauft und waren mehrheitlich mit den angebotenen Produktenzufrieden oder sogar sehr zufrieden. Insgesamt werden in Summe 82 Prozent derBefragten am 2019 Event in der Black Friday Woche Ende November teilnehmen.3 Milliarden Euro Umsatz am Black Friday erwartet62 Prozent der Befragten, die eine Größenordnung bekannt gaben, wollen mehr als300 Euro am Black Friday ausgeben. "Nach unseren Erhebungen rechnen wir am BlackFriday Wochenende im deutschen Einzelhandel mit einem Gesamtumsatz in der Höhevon 3 Milliarden Euro", informiert Konrad Kreid, Geschäftsführer der BlackFriday GmbH. "Das würde wieder eine deutliche Steigerung im Vergleich zumletzten Jahr bedeuten."Potential für Händler - viele ImpulskäuferRund die Hälfte der Deutschen ist noch unentschlossen und lässt sich von denAngeboten überraschen. "Für die deutschen Onlinehändler bieten dieseImpulskäufer ein interessantes Potential, da sie mit einem gutenInternetauftritt viele Neukunden gewinnen können". 37 Prozent der Befragtenhingegen planen den Einkauf genau vor.Neben der beliebten Kategorie Elektronik interessieren sich Kunden besonders fürdie Bereiche Mode, Wohnen, Sport, Accessoires, Beauty, Geschenke, Outdoor,Reisen, Essen und Erotik. Erfahrungsgemäß wird der Freitag wieder derumsatzstärkste Tag werden, jedoch planen auch 36 Prozent ihren Einkauf erst amCyber Monday, dem Montag nach dem Black Friday.Black Friday Portale immer wichtigerRund 77 Prozent aller Befragten geben an, dass sie sich am Black Friday viaInternetrecherche informieren werden und 39 Prozent geben an, dabeiPreisvergleichsseiten zu Hilfe zu nehmen. Von den rund 56 Prozent der Befragten,die sich bereits einmal über das Portal blackfridaysale.de(http://www.blackfridaysale.de/) informierten, gab mehr als die Hälfte an, dassman hier die übersichtlichsten Angebote in den meisten Kategorien findet.Weiters hat die Befragung der deutschen Endverbraucher ergeben, dass es aufdiesem Portal die meisten Angebote am Markt gibt und es sich um einevertrauensvolle Seite handelt.Chance für teilnehmende Händler: Neukunden und Wiederkäufer55 Prozent aller Deutschen geben an, dass sie beim Black Friday Sale auch beieinem Online-Shop einkaufen würden, den sie zuvor noch nicht kannten und fastalle Befragten würden bei einem zufriedenstellenden Einkauf wieder in ebendiesem Shop einkaufen. "Gerade für kleinere Händler bietet der Black Friday soeine gute Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen. Bei einem zufriedenstellendenEinkaufserlebnis werden Erstkunden zu zukünftigen Stammkunden", erklärt Kreid.Rabatte und Qualitäts-GütesiegelKunden erwarten sich in beinahe allen Kategorien zwischen 11 Prozent und 50Prozent Rabatt, beim größten Anteil der Endkunden bewegt sich dieRabatt-Erwartungshaltung am Black Friday zwischen 31 Prozent und 50 Prozent. "Jenach Produktkategorie sind unterschiedliche Rabatte möglich. Endkunden ist esaber durchaus bewusst, dass Extrem-Rabatte nicht für alle Produktkategorienrealisierbar sind", so Kreid.Mehr als die Hälfte der Deutschen begrüßt ein Black Friday-Gütesiegel, welchesdie Qualität der Angebote verdeutlicht. Der größte Teil der Deutschen istüberzeugt, dass der Black Friday gerade für die einheimischen Händler ein großesPotential bietet.Über die Blackfridaysale UmfrageDiese Umfrage ist eine Online-Erhebung für die Bevölkerung in Deutschlandzwischen 16 und 70 Jahren, segmentiert nach den Merkmalen Alter, Geschlecht,Bildungsgrad und Haushaltsgröße. Ziel der Befragung war es herauszufinden, wiedie deutsche Bevölkerung/die deutschen Verbraucher ab 16 Jahren dem Black FridaySale als Abverkaufsevent gegenüber eingestellt sind. Die Black Friday GmbH hat im Oktober 2019 eine repräsentative Stichprobe von 1.002 deutschen Endverbrauchern ausgewertet.

Über Blackfridaysale.de
www.blackfridaysale.de ist der Anbieter für das Top Shopping-Event des Jahres. Mehrere hundert teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabei innerhalb von 29 Stunden drastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportal blackfridaysale.de können Kunden in übersichtlichen Kategorien passende Produkte und alle "Black Friday" Angebote der teilnehmenden Händler finden. Im Jahr 2019 startet die Verkaufsveranstaltung bereits am 29. November um 19:00 auf www.blackfridaysale.de. Die Black Friday GmbH verfügt über die exklusiven Nutzungsrechte der geschützten Wortmarke "Black Friday" in Deutschland. 