Black Friday Sale: 7 Tipps für die Schnäppchenjagd

Wien (ots) - Black Friday Sale startet bereits 2. November 2018 um 19:00 aufwww.blackfridaysale.deSchnäppchenjäger haben sich den Donnerstag 22. November 2018 um 19:00 bereitsrot im Kalender angestrichen, denn an diesem Tag geht wieder der Black FridaySale auf www.blackfridaysale.de über die Bühne. Stationäre sowie Online Händlerlocken Konsumenten mit attraktiven Sonderangeboten und Rabatten in dieGeschäfte. Mit den folgenden Tipps starten begeisterte Shoppingfans optimalgerüstet in die Schnäppchenjagd.1. Weihnachtseinkäufe rechtzeitig erledigenMit dem Black Friday Sale Ende November fällt der Startschuss für dasalljährliche Weihnachtsshopping. Es ist daher ratsam, sich im Vorfeld Gedankenüber Geschenke für Familie und Freunde zu machen. So freut sich nicht nur dasPortemonnaie über gespartes Geld, man vermeidet auch das Gedränge und den Stressdes Shoppens kurz vor Heiligabend.2. Ordentliche Vorbereitung ist die halbe MieteShopping am Black Friday Sale will gut geplant sein! Um Fehlkäufe zu vermeiden,sollte man sich mit folgenden Fragen auf den Shoppingtag vorbereiten: WelcheProdukte möchte ich am erstehen? Gibt es dazu Alternativprodukte, falls nichtalle verfügbar sind? Wieviel möchte ich maximal für die einzelnen Produkteausgeben? Eine Einkaufsliste hilft, den Überblick zu behalten - so vergisst mankeinen Wunschartikel und kann bereits erledigte Einkäufe vermerken. "Es istratsam, wenn man für andere Personen Produkte kauft, sich genaue Marken, Farbenund Größen rechtzeitig zu organisieren", empfiehlt Konrad Kreid, GeschäftsführerBlack Friday GmbH, um sich möglichst entspannt vorzubereiten.3. Genaue Preisvergleiche anstellenErfahrene Schnäppchenjäger wissen es: Preisvergleiche lohnen sich eigentlichimmer! Kostenlose Suchmaschinen und unabhängige Vergleichsportale bietenKonsumenten die Möglichkeit, Produktpreise von verschiedenen Anbietern zurecherchieren. "Auf diesem Weg kann man sich vor dem Black Friday Sale einenÜberblick darüber verschaffen, was ein Produkt üblicherweise kostet,vermeintliche Top Deals entlarven und nur tatsächliche Schnäppchen optimalnutzen, so Kreid weiter.4. Shoppingbudget festlegenAuch wenn der Black Friday Sale mit tollen Schnäppchen lockt, kann es amnächsten Tag bei der Kontrolle des Kontostandes zu einem bösen Erwachen kommen.Daher sollte man vorher ein persönliches Budget-Limit festlegen. Besonders, wennes um Weihnachtsgeschenke geht, ist eine strukturierte Shoppingliste hilfreich -auf diesem Weg lassen sich sämtliche Ausgaben leicht kontrollieren.5. Preis-Alarm einrichtenUm auf jeden Fall ein tatsächliches Schnäppchen zu erkennen, ist es ratsam, sichfür die gewünschten Produkte einen Preis-Alarm einzurichten - dies ist aufvielen Preisvergleichsplattformen ganz einfach möglich. Sobald der eingestellteWunschpreis für einen Artikel erreicht ist, wird man umgehend per E-Mailbenachrichtigt. Jetzt kann man den Bestpreis optimal mit den Angeboten aufblackfridaysale.de vergleichen.6. Angebotsstart beachtenAuf der Plattform blackfridaysale.de (http://www.blackfridaysale.de/) findet manbereits ab 22. November 2018 um 19 Uhr ein großes Angebot an Schnäppchen undRabatten aus zahlreichen Produktkategorien. Es kann durchaus passieren, dass einProdukt bereits vorzeitig ausverkauft ist. Deshalb empfiehlt es sich zurecherchieren, wann die jeweiligen Aktionen starten, um eine Enttäuschung amBlack Friday Sale zu vermeiden.7. Schnell seinSobald ein guter Deal für ein Wunschprodukt entdeckt wurde, heißt es "schnellzuschlagen". Oft bieten Händler nur ein bestimmtes Produkt-Kontingent zumBestpreis oder das Angebot ist zeitlich begrenzt.Foto: Konrad Kreid, Geschäftsführer Blackfridaysale.de elektronisch unter:Konrad Kreid (https://www.ots.at/redirect/KonradKreid) (Fotocredit:www.blackfridaysale.de (http://www.blackfridaysale.de/), honorarfrei abdruckbar)Über Blackfridaysale.dewww.blackfridaysale.de bietet eine Plattform für das größte Shopping-Event desJahres. Mehrere hundert teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzierendabei innerhalb von 29 Stunden drastisch ihre Preise.Kontakt:Black Friday GmbHAlbert Haschke, Public Relations Dept.Wattgasse 48/26, 1170 Wien, ÖsterreichEmail:presse@blackfridaysale.deWeb:www.blackfridaysale.deOriginal-Content von: Prime Communication PR Consulting, übermittelt durch news aktuell