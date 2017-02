Black Friday: Einstweilige Verfügung gegen t3n

Das Onlinemedium t3n habe wettbewerbswidrig gezielt behindertund herabgesetzt, sowie gegen die gesetzmäßige Trennung vonredaktionellen Inhalten und Werbung verstoßen.(Hannover/Berlin/Wien) (ots) - Über Wochen beherrschte die medialeAuseinandersetzung um die Online-Abverkaufsaktion und entsprechendenMarkenrechte an "Black Friday" die deutschen Medien. Diese von einerBlogseite inszenierte Kampagne wurde nun durch die bereits zweiteeinstweilige Verfügung eines deutschen Gerichts Einhalt geboten:Danach ist es der Betreiberin der Webseite [www.t3n.de](http://www.t3n.de/) verboten, über die Marke "Black Friday"redaktionell zu berichten, wenn sie parallel dazu selbstVerkaufsveranstaltungen zum Black Friday bewirbt und Produkteempfiehlt, bei deren Bestellung sie über HyperlinksVerkäufer-Provisionen erhält. Zudem, für ein Nachrichtenmediumbesonders heikel, habe die bekannte Branchen-Nachrichtenseite gegendie Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung verstoßen. Dieeinstweilige Verfügung wurde vom Landesgericht Berlin ausgestellt undist inzwischen der Betreiberin von t3n, der yeebase media GmbH,zugestellt worden. Ab jetzt sind empfindliche Ordnungsmittel bis hinzu Haftstrafen gegen das Medium bzw. gegen deren Geschäftsführermöglich - sofern sie gegen diese einstweilige Verfügung handeln.Dazu Black Friday GmbH-Geschäftsführer Konrad Kreid: "Wir haben unsdas rechtmäßige Verwenden der Wortmarke "Black Friday" am deutschenMarkt gesichert, um unseren Businesspartnern auf einem geradeentstehenden Online-Abverkaufsmarkt sichere Handelsbedingungen zugewährleisten. Wer diesen ordentlichen Rechtsschutz nicht akzeptiert,kann um dessen Aufhebung ansuchen. Wer aber den eigenenwirtschaftlichen Nutzen über einen aufrechten Markenschutz stellt,wird damit rechnen müssen, dass wir uns entsprechend wehren. Dasseine bekannte Branchen-Nachrichtenseite redaktionelle Inhalte undWerbung nicht entsprechend trennt, stimmt mich sehr nachdenklich."Man sei nun froh, dass das Landgericht Berlin die einstweiligeVerfügung gegen die yeebase media Gmbh, erlassen habe und sich derordentliche Lizenzvertrag der Black Friday GmbH bezahlt mache. Sokönne man sich mit Business- und Handelspartnern auf die nächstenOnline-Abverkaufsaktionen konzentrieren, so Kreid.Rückfragehinweis:Prime Consulting, Public RelationsWähringerstraße 2, A - 1090 Wien, Tel: +43 1 3172582 0Email: office@prime.co.at, Web: www.prime.co.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19446/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Prime Communication PR Consulting, übermittelt durch news aktuell