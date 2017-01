Black Friday: Einstweilige Verfügung

Medienkampagne zum Markenschutz von "Black Friday" - DeutschesGericht verhängt einstweilige Verfügung gegen OnlinemediumBerlin/Wien (ots) - Die mediale Auseinandersetzung um dieOnline-Abverkaufsaktion und entsprechenden Markenrechte an "BlackFriday" beherrschte über Wochen die deutschen Medien. Dieserinszenierten Kampagne wurde nun durch eine einstweilige Verfügung desLandgerichts Berlin Einhalt geboten: Die Betreiberin desOnlinemediums mobilegeeks.de darf nicht länger behaupten, dass dieBlack Friday GmbH mit dem Versand von Abmahnungen aufgrundunberechtigter Nutzung der Marke "Black Friday" begonnen bzw. solcheAbmahnungen gemeinsam mit ihrer Lizenzgeberin versandt habe.Dazu Black Friday GmbH-Geschäftsführer Konrad Kreid: "Die medialeAufmerksamkeit durch die intensive Berichterstattung hat unsereBekanntheit enorm gesteigert. Um unseren Businesspartnern und Kundenauf einem gerade entstehenden Online-Abverkaufsmarkt optimaleHandelsbedingungen zu gewährleisten, habe wir uns das rechtmäßigeVerwenden der deutschen Marke "Black Friday" über einen Lizenzvertraggesichert.Wer diesen ordentlichen Rechtsschutz nicht akzeptieren möchte,kann hiergegen rechtliche Schritte einleiten. Dass einigeKonkurrenten versuchen, uns mit falschen Behauptungen auf einigenMedienseiten massenhaft anzuschwärzen, ist sehr verwunderlich. Ebensoverwunderlich ist auch, dass insbesondere einige Onlinemedien wohldas wirtschaftliche Interesse an eigenen Affiliate-Aktionen zum BlackFriday über einen staatlich durch ordentliche Registrierungverbrieften Markenschutz stellen."Man sei nun froh, dass das Landgericht Berlin die einstweiligeVerfügung gegen das laut Impressum in Taiwan ansässige Onlinemediummobilegeeks.de erlassen habe und sich der ordentliche Lizenzvertragder Black Friday GmbH bezahlt mache - man könne sich mit denBusiness- und Handelspartnern nun befreit auf neueOnline-Abverkaufsaktionen konzentrieren, so Kreid.Rückfragehinweis:Prime Communication PR ConsultingWähringerstraße 2, 1090 WienTel.: +43/1/317 25 82 - 0office@prime.co.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19446/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Prime Communication PR Consulting, übermittelt durch news aktuell