"Black Friday" in Deutschland: Klage gegen US-Handelskonzern Amazon

Berlin (ots) - Der US-Online-Handelskonzern Amazon wird inDeutschland wegen Verletzung der geschützten Wortmarke "Black Friday"auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt. Klägerin undMarkeninhaberin ist die Super Union Holdings Ltd., eineinternationale Medien- und IP-Holding.Eine ganze Milliarde Euro Umsatz an nur einem einzigen Tag - dieBedeutung von Sale Events in Deutschland ist in den letzten Jahrenstetig gestiegen und wird dies auch weiterhin. Kein Wunder, dassinternationale Konzerne hier auch mitmischen möchten: DerUS-Handelsriese Amazon benutzt dabei die bereits seit 2013eingetragene Wortmarke "Black Friday" ungenehmigt, um eigeneVerkaufsveranstaltungen bzw. Rabattaktionen auf verschiedenenPlattformen durchzuführen und zu bewerben. Die beim LandesgerichtHamburg eingereichte Klage der Super Union Holdings Ltd. richtet sichu.a. auf Unterlassung der Markenrechtsverletzung, sowie aufSchadenersatz für die bisherige Nutzung. Im Falle einer Verurteilungdrohen bei jeder Zuwiderhandlung gegen das UnterlassungsgebotOrdnungsgelder in Höhe von bis zu EUR 250.000.Bereits im letzten Jahr setzte die Markeninhaberin mehrfach ihreRechte durch und ließ dabei auch Facebook- und Twitter-Seiten vonMitbewerbern bzw. deren Suchmaschinen-Marketing einstellen. DieseAbmahnungen wegen Verletzung der registrierten Wortmarke "BlackFriday" hatten auch für mediale Aufregung gesorgt - was aberunverständlich ist: Wie jede Markeninhaberin setzt sich auch dieSuper Union Holdings Ltd. gegen Verletzungen ihrer Markenrechte zurWehr - dies allerdings immer mit Augenmaß. Das ist nicht nur üblich,sondern sogar notwendig, denn wer seine Marke nicht entsprechenddurchsetzt, dem drohen Schutzeinbußen oder gar der Verlust derMarkenrechte. Zudem ist es wichtig, die Interessen der Händler zuschützen, die Lizenzen für die Verwendung der Marke legal erstandenhaben, um ihr Sale Event als "Black Friday" durchzuführen. Vieledavon sind kleine und mittelgroße Händler, aber auch deutscheMedienkonzerne. Auch in diesem Jahr hat sich die Markeninhaberinbereits mehrfach gegen Markenrechtsverletzungen mit Abmahnungengewehrt, wie jüngst z.B. gegen das US-Rabattportal Groupon.Anstatt die Marke einfach zu verwenden, kann jeder, der nichtdarauf verzichten mag, eine Lizenz erwerben. Die angemeldeteWortmarke "Black Friday" wurde von der Super Union Holdings Ltd. wieim letzten Jahr exklusiv an die Black Friday GmbH mit dem Sitz inMünchen und Wien lizensiert. Sie ist u.a. Betreiberin der Plattform[www.blackfridaysale.de] (http://www.blackfridaysale.de) und kanndarüber die "Black Friday"-Rabattaktionen der teilnehmenden Händlerentsprechend bewerben, sowie Sublizenzen für die rechtskonformeVerwendung der geschützten Wortmarke erteilen.Im Auftrag der Super Union Holdings Ltd.Rückfragehinweis:Greenberg AdvisoryMag. Georg Baldauf+43 650 301 5888gb@greenberg-advisory.comwww.greenberg-advisory.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18144/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Greenberg Advisory, übermittelt durch news aktuell