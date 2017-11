Black Friday: 24 Stunden Power-Shopping für 3 Cent Strom (FOTO)

München (ots) -· Ein 24 Stunden langer Shopping-Marathon mit dem Tablet kostet imSchnitt 2,8 Cent Strom· Alle Tablets arbeiten sehr energieeffizient - kleineUnterschiede gibt es bei den verschiedenen Modellen· Tablets verbrauchen jährlich weniger als vier Euro StromkostenAm Freitag, den 24. November 2017, ist Black Friday. Er locktShoppingfreunde wieder mit zahlreichen Rabatten. Der aus den USAstammende Aktionstag läutet die Zeit der Weihnachtseinkäufe ein - inDeutschland ist dabei der Großteil der Angebote online verfügbar. Demdigitalen Shoppingerlebnis sind dabei keine Grenzen gesetzt: Wie E.ONberechnet, kostet der Akkuverbrauch bei einem 24 Stunden langenShopping-Marathon am Tablet im Schnitt nur 2,8 Cent Strom.Tablet-PCs in Deutschland weiter auf dem Vormarsch - StromkostengeringWährend der Black Friday in den USA Menschenmassen in dieGeschäfte lockt, findet er in Deutschland verstärkt im Online-Handelstatt. Schnäppchenjäger können aufatmen: Denn zumindest dieStromkosten für einen Shopping-Marathon am Tablet belasten denGeldbeutel kaum: Weniger als 3 Cent Strom sind für einen24-Stunden-Betrieb des mobilen Computers aufzubringen.Für die Berechnung hat E.ON Tablet-Computer verschiedenerHersteller und Marken betrachtet. Entscheidend ist dabei das Modell:Die Platzhirsche Apple und Samsung bieten etwa beide Modelle an,deren Stromkosten zwischen 1,7 und 2 Cent liegen, aber auch solchedie mit rund 3,8 Cent etwas weniger stromsparend arbeiten."Jeder surft gern mit dem Tablet im Netz. Und auch dasOnline-Einkaufserlebnis ist einfach und bequem", stellt E.ONGeschäftsführer Uwe Kolks fest. "Die praktischen Tablet-PCs sindzudem sehr stromsparend und effizient." Betrachtet man denAkku-verbrauch über das gesamte Jahr, fallen für den Betrieb einesTablets weniger als vier Euro Stromkosten an.Tatsächlich nutzten im vergangenen Jahr bereits 41 Prozent allerDeutschen einen Tablet-PC. Laut Prognosen, soll dieser Wert imlaufenden Jahr auf 47 Prozent klettern - damit gäbe es fast 39Millionen Tablet-Nutzer in Deutschland.E.ON Plus: Auch nach dem Black Friday noch Smart Home-Produkte mit50 Prozent Rabatt verfügbarWem 24 Stunden für ein ausgedehntes Shoppingvergnügen zu kurzsind, kann mit E.ON Plus sogar über den Black Friday hinaus 50% beiSmart Home Produkten spa-ren. In Kombination mit einem Strom- oderErdgasvertrag ist unter eonplus.de die erste Smart Home Komponentevon Nest, tadoº und Philips Hue 50% günstiger. Wer sein Zuhausekomfortabler, sicherer und effizienter gestalten möchte, hat die Wahlzwischen dem Rauch- und Kohlenmonoxidmelder Nest Protect sowie denKamerasystemen Nest Cam Indoor, Nest Cam IQ und Nest Cam Outdoor, densmarten Heizungsthermostaten von tadoº für höheren Wohnkomfort undgeringere Heizkosten sowie dem intelligenten Lichtsystem von PhilipHue. Mehr unter www.eonplus.de.Über E.ON Energie DeutschlandDie E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendesEnergieunternehmen. Rund 3.000 Mitarbeiter sor-gen für die jederzeitzuverlässige Lieferung von Strom und Erdgas zu fairen Preisen und mitmehrfach ausgezeichneter Kundenbetreuung. Darüber hinaus ist E.ON derLösungsanbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische unddigi-tale Energiewelt, z.B. mit Service und Beratung zu Photovoltaik,Speichern, Energiecheck und Effizienzmaßnahmen. Die E.ON EnergieDeutschland hat 32 Standorte im ganzen Bundesgebiet mit Hauptsitz inMünchen. Rund 6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Industriekunden vonE.ON profitieren damit sowohl von den Stärken des Konzernverbunds alsauch von der regionalen Präsenz vor Ort. Weitere Informationen unterwww.eon.de.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Moritz SchichtTel.: 089/1254 2116moritz.schicht@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell