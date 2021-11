Black Friday 2021: Trotz hoher Inzidenzen zum Shopping in den stationären Handel?

Oberhausen (ots) -Morgen ist es wieder soweit: Deutschlands Händler feiern am Black Friday 2021 mit speziellen Aktionen und Sonderangeboten 24 Stunden lang den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. Längst hat sich der Black Friday auch hierzulande zum wichtigsten Shoppingevent des Jahres entwickelt. Trotz zunehmend hoher Corona-Inzidenzen möchte zum Black Friday 2021 ein Teil der Verbraucher wieder vermehrt in den Shoppingcentern und Einkaufsstraßen auf Schnäppchenjagd gehen, wie das Internetportal BlackFriday.de im Oktober in einer Umfrage herausgefunden hat.In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Appinio (https://www.appinio.com/de/) hat BlackFriday.de (https://www.blackfriday.de) in einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage (nach Alter und Geschlecht quotiert) im Oktober 2021 deutschlandweit 1.000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt.Die Ergebnisse der Umfrage zeigen zunächst, dass der Black Friday mittlerweile in allen Bevölkerungsteilen bekannt ist und es kaum noch Verbraucher gibt, denen der Aktionstag kein Begriff ist. 97 Prozent der 1.000 Befragten gaben an den Black Friday zu kennen.76 Prozent der Befragten planen zum Black Friday 2021 einen Einkauf und möchten dabei mehrheitlich zwischen 100EUR und 200EUR ausgeben (30 Prozent). 61 Prozent haben vor ausschließlich im Internet einzukaufen. 39 Prozent gaben an auch offline in den Geschäften auf Schnäppchenjagd gehen zu wollen. Im letzten Jahr lag der Anteil der Offline-Käufer bei nur 31 Prozent*. Auch wenn der Anteil der Onlinekäufe weiterhin auf einem hohen Niveau liegt, scheint die Offline zu Online Verschiebung zunächst einmal gestoppt. Somit können Shoppingcenter und Innenstädte zum Black Friday 2021 wieder mit steigenden Zahlen im Offlinehandel rechnen.Wird der Black Friday damit zum Superspreader-Event? Das glauben die Macher der Studie nicht. Anders als etwa in den USA sei es in Deutschland in den letzten Jahren beim Black-Friday-Shopping in den Läden gesittet zugegangen. Gedränge und Streit um besonders beliebte Angebote seien ausgeblieben.Egal, ob offline oder online, um die besten Angebote nicht zu verpassen bietet das Internetportal BlackFriday.de Schnäppchenjägern eine umfassende Übersicht zu den Black Friday Aktionen der Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portal hat auch in diesem Jahr wieder hunderte Angebote und Rabattaktionen zusammengetragen und veröffentlicht sie pünktlich zum Black Friday am 26. November 2021 um Mitternacht unter folgenden URLs.Online Aktionen: https://www.blackfriday.de/dealsOffline Aktionen: https://www.blackfriday.de/staedteHochauflösende Pressebilder finden Sie unter BF.de/PR (http://bf.de/pr)Die Umfrage finden Sie unter BF.de/Umfrage (http://bf.de/umfrage)Auch interessant! Unsere letzte Pressemeldung: Black Friday ® als Marke? Das sagen die Gerichte (https://www.presseportal.de/pm/111552/5072724)* Im Oktober 2020 wurde bereits eine ähnliche Umfrage durchgeführt, bei der teilweise die gleichen Fragen gestellt wurden. Die Vergleichswerte einiger Fragen basieren auf den Werten dieser Umfrage aus 2020.Über BlackFriday.deBlackFriday.de ist Deutschlands dienstältestes Black Friday Portal. Seit 2012 bündelt BlackFriday.de ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.com Angebote und Aktionen deutscher Händler, um Shoppern und Schnäppchenjägern in Deutschland einen übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zu ermöglichen. Per Newsletter sowie über die BlackFriday.de-Smartphone-App werden User laufend über die besten Angebote informiert und verpassen so keine Black Friday Aktion.Pressekontakt:Simon Gall - BlackFriday.deLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: info@blackfriday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: https://www.blackfriday.deShort-URL: bf.deOriginal-Content von: BlackFriday.de, übermittelt durch news aktuell