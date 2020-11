Black Friday 2020: TROUVER bietet Sonderangebot für leistungsstarken, langlebigen und vielseitigen POWER 11 Akku-Staubsauger auf eBay

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Berlin (ots/PRNewswire) - TROUVER, eine neue, junge Marke der ökologischen Kette von Xiaomi, bringt seinen leichten, leistungsstarken Akku-Staubsauger POWER 11 als Black Friday Angebot (https://www.ebay.de/itm/184528079138) bei eBay ab 140 EUR auf den Markt, basierend auf dem Black Friday-Sonderpreis von 160 EUR, einem eBay-Gutschein von 10 EUR und einem zusätzlichen Sonderrabatt (http://www.ebay.de/sme/mionline_deutschland/EUR-10-Rabatt-ab-EUR-100-Bestellwert/so.html?_soffid=7412448609&_soffType=TargetedOffer) von 10 EUR. Der Power 11 ist mit dem von TROUVER entwickelten AERO 4.0 Hochgeschwindigkeitsmotor ausgestattet und überzeugt mit einem LED Farbdisplay, einer hohen Akkukapazität, einem stylischen Design und einer ergonomischen Form - der perfekte Haushaltshelfer mit konstanter Leistung ohne Saugkraftverlust für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten auf verschiedenen Oberflächen."Der Power 11 ist ein Spitzenprodukt von TROUVER, bei dem jede Implementierung der Produktentwicklung strengen Tests unterzogen wurde, um beste Leistung und höchste Qualität zu garantieren," erklärt Weisheng Zhang, Präsident von TROUVER."Vor der weltweiten Markteinführung des Power 11 haben unsere Designer und Ingenieure unermüdlich daran gearbeitet, jede Komponente des Prototyps zu testen, um die bruch- und verschleißanfälligen Teile, wie den digitalen Motor und die Scharniere, zu perfektionieren und gleichzeitig ein minimalistisches und ästhetisches Design beizubehalten. Aufgrund dieses gründlichen Entwicklungsprozesses sind wir in der Lage, den Bedienkomfort und die Anwenderfreundlichkeit unserer Staubsauger kontinuierlich zu verbessern und uns einen weiteren großen Vorsprung bei der Entwicklung kabelloser Staubsaugerlösungen zu sichern," fügt er hinzu.Der TROUVER Power 11 nutzt eine Technologie? aus der Luftfahrtindustrie, die von einem 300-köpfigen F&E-Team aus Luft- und Raumfahrtingenieuren entwickelt wurde, und verfügt über eine Reihe branchenführender und benutzerfreundlicher Funktionen, die ein vielseitigeres, leistungsstärkeres und komfortableres Reinigungserlebnis ermöglichen als die meisten Kabelsauger auf dem Markt. Der Power 11 ist stärker und energieeffizienter denn je und wird von einem kompakten und zugleich kraftvollen AERO 4.0-Digitalmotor angetrieben, der mit bis zu 100 000 U/min rotiert und eine Saugkraft von 20 000 Pa erzeugt. Der austauschbare 2500 mAh Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine unterbrechungsfreie Reinigung des gesamten Hauses für eine Dauer von bis zu 60 Minuten.Die fortschrittliche Saugleistung des Power 11 erfolgt über das Staubsammelsystem mit sechs Zyklonen, das in Verbindung mit einer 5-schichtigen Feinfiltration alle Partikel ab 0,3 Mum auffängt und eine Staub- und Lufttrennung von 99,5 % erreicht. Darüber hinaus hat das Team das integrierte Wärmeableitungssystem überarbeitet, indem es den Luftstrom über den gesamten Akku optimiert hat. Das neu entwickelte DualCool-Luftkühlsystem sorgt dafür, dass der Akku eine niedrige Temperatur beibehält und während des Betriebs eine konstante Saugleistung erbracht wird.Der Power 11 wurde entwickelt, um eine benutzerfreundliche Anwendung zu ermöglichen, ohne das Handgelenk zu überlasten. Er wiegt lediglich 1,4 kg und lässt sich mühelos mit einer Hand manövrieren. Zur Optimierung der Reinigungsabläufe ist der Staubsauger mit einem bequem abnehmbaren und waschbaren Staubbehälter ausgestattet, der es Anwendern erlaubt, den Schmutz mit einem Klick zu entsorgen. Das LED-Farbdisplay zeigt den Akkustand, die Leistungsstufen und Fehlerberichte an, damit der Nutzer den Betriebsstatus des Geräts im Auge behalten kann. Das konvertierbare Gerät ermöglicht ein Umschalten in den Handheld-Modus innerhalb von Sekunden und umfasst eine breite Palette von Reinigungsutensilien, wie etwa die mitgelieferte 2-in-1-Flachsaugdüse, die eine rasche Haar- und Staubentfernung von Sofas, Betten, Möbeln, Parkettböden, Teppichen und anderen Oberflächen ermöglichen.Über TROUVERTROUVER gehört zu einem wichtigen führenden Unternehmen der ökologischen Kette von Xiaomi - Dreame Technology. Als Pionier in den Bereichen Technologie, Industriedesign, Kunst und Mode-Crossover sowie Lieferketten-Matrix hat sich TROUVER verpflichtet, Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die leistungsstarke Kerntechnologie für junge Menschen bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1340386/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1340385/image2.jpgPressekontakt:Naiying Sunsunny@dreame.tech+86-139-1659-6764Original-Content von: TROUVER, übermittelt durch news aktuell