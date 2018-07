BlackRock MuniHoldings California Quality: Was könnte jetzt noch passieren?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie BlackRock MuniHoldings California Quality. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 13,17 USD.Wie BlackRock MuniHoldings California Quality derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Technische Analyse: Die BlackRock MuniHoldings California Quality ist mit einem Kurs von 13,17 USD inzwischen -0,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,15 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

