BlackRock: Mega Investition!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

BlackRock, Inc (NYSE:BLK) hat 118 Millionen Dollar in das in Großbritannien ansässige Elektrofahrzeug-Startup Arrival investiert, das es dem Autohersteller ermöglichen wird, eine Produktionsstätte in den Vereinigten Staaten zu eröffnen, sagte letzteres in einer Erklärung am Mittwoch.

Was geschah

Die Investition beziffert die Bewertung des in London ansässigen EV-Unternehmens auf etwa 3,53 Milliarden Dollar, berichtete die Financial Times. Die koreanische Hyundai Motor Company (OTC:HYMTF) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung