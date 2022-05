BlackRock Global Funds – World Technology Fund Fonds: Bereit für den nächsten Bullenmarkt?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Entsprechend sackte der BlackRock Global Funds-World Technology Fund Fonds allein in dem letzten halben Jahr um 38 % ab. Langfristig ist der Fonds jedoch immer noch im Plus: In den letzten 10 Jahren ist der Kurs um 353 % angestiegen. Gibt der Abverkauf Anlegern demnach eine günstige Einstiegsmöglichkeit? Tech-Aktien sind noch nicht im Trockenen! Wer langfristig an den Erfolg von…