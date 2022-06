BlackRock Global Funds-World Healthscience Fund Fonds: Mit antizyklischen Aktien gegen den Wirtschaftsabschwung!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Nach dem Corona-Crash sind die Titel des BlackRock Global Funds-World Healthscience Fund Fonds innerhalb kürzester Zeit in die Höhe geschnellt. In den letzten 12 Monaten stagnierte der Fonds jedoch und konnte nicht mehr an die starke Performance der Vergangenheit anknüpfen. Anlagestrategie des Fonds Die Anlagestrategie des Fonds besteht in dem Ankaufen von Aktien aus der Gesundheits-, Pharma-, Biotechnologie- und Medizinbranche.… Hier weiterlesen