BlackRock Global Funds – Japan Small & MidCap Opportunities Fund A4 GBP: Dreht der Wind?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 14. September 2021. Der Preis betrug derweil 64,69 Euro. In den letzten 80 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -7,70 Prozent. Schwierig, für die Kapitalanleger von BlackRock Global Funds – Japan Small & MidCap Opportunities Fund A4 GBP in den letzten 80 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung