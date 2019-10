BlackRock: Geht es jetzt um die Wurst?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

An der Börse New York notiert die Aktie BlackRock am 18.10.2019, 18:24 Uhr, mit dem Kurs von 445.73 USD. Die Aktie der BlackRock wird dem Segment "Asset Management & Custody Banken" zugeordnet.

Wie BlackRock derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über BlackRock wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält BlackRock auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die BlackRock sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 8 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die BlackRock. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 492,22 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 9,22 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 450,67 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der BlackRock-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 444,88 USD. Der letzte Schlusskurs (450,67 USD) weicht somit +1,3 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (430,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,8 Prozent Abweichung). Die BlackRock-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die BlackRock-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.