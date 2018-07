BlackRock Enhanced Capital and Income: Was für eine Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "TriplePoint Venture Growth BDC Corp.":

Für die Aktie BlackRock Enhanced Capital and Income wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 25.07.2018 ein Kurs von 16,89 USD geführt.Wie BlackRock Enhanced Capital and Income derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der BlackRock Enhanced Capital and Income-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,14 USD mit dem aktuellen Kurs (16,89 USD), ergibt sich eine Abweichung von +4,65 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (16,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,99 Prozent), somit erhält die BlackRock Enhanced Capital and Income-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

