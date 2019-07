BlackRock Energy and: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Kurs der Aktie BlackRock Energy and steht am 11.07.2019, 01:11 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 11,81 USD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für BlackRock Energy and entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die BlackRock Energy and aktuell mit dem Wert 50 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38,53. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Bei BlackRock Energy and konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei BlackRock Energy and in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt BlackRock Energy and für diese Stufe daher ein "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die BlackRock Energy and-Aktie ein Durchschnitt von 12,17 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,73 USD (-3,62 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (11,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,77 Prozent), somit erhält die BlackRock Energy and-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. BlackRock Energy and erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.