BlackRock Emerging Europe: Bitte unbedingt beachten

Der Kurs der Aktie BlackRock Emerging Europe stand am 02.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 3,19 GBP.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses BlackRock Emerging Europe auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber BlackRock Emerging Europe. Es gab insgesamt sieben positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält BlackRock Emerging Europe daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält BlackRock Emerging Europe von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der BlackRock Emerging Europe-RSI ist mit einer Ausprägung von 50 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 67,04, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der BlackRock Emerging Europe verläuft aktuell bei 8,22 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 3,19 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -61,19 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 15,88 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die BlackRock Emerging Europe-Aktie der aktuellen Differenz von -79,91 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".