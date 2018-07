BlackRock Capital Investment: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Am 23.07.2018 ging die Aktie BlackRock Capital Investment an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 5,96 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Die Aktie von BlackRock Capital Investment gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,02 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Asset Management", der 38,79 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

