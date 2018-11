BlackRock Ausgabe Nullnummer

Unglaublich, welche Diskussionen derzeit in der Union ablaufen. Kanzlerin Merkel tritt als Parteivorsitzende zurück und schon in wenigen Tagen scheint sich die gesamte Partei zu drehen. Zwei der drei Favoriten, Friedrich Merz und Jens Spahn, scheinen offenbar vielen Beobachtern so etwas wie ein Schreckgespenst des Kapitalismus zu sein.

Friedrich Merz ist Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Davor ziehe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Glenn Miller.