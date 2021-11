BlackRock Aktie – Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der größte Vermögensverwalter der Welt ist durch die gute Börsenentwicklung noch einmal gewachsen. Das verwaltete Vermögen stieg um 30% auf 9,5 Bio $. Schon bald wird die Marke von 10 Bio $ geknackt werden. Das ist rund zweieinhalbmal so viel wie die komplette Wirtschaftsleistung in Deutschland in einem Jahr. Im 1. Halbjahr hat BlackRock seinen Umsatz um 25,3% auf 9,2 Mrd



