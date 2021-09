BlackRock-Aktie: Tauscht Aktien auf der Blockchain-Plattform Axoni aus!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock(NYSE:BLK) hat sich dem vom Blockchain-Unternehmen Axoni entwickelten Aktien-Swap-Netzwerk Veris angeschlossen.

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, befindet sich der 9,5-Billionen-Dollar-Riese bei der Nutzung von Veris in guter Gesellschaft, da sich bereits Citigroup Inc.(NYSE:C) und Goldman Sachs Group Inc.(NYSE:GS) dem Netzwerk angeschlossen haben.

BlackRock wird die Plattform von Axoni nutzen, um Geschäfte abzustimmen und alle Bedingungen im Voraus zu bestätigen ...



