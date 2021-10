BlackRock Aktie: CEO sieht riesige Chancen für Kryptowährungen!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) CEO Larry Fink sagte, dass das Konzept der Blockchain und Krypto eine “sehr große Rolle” in der Zukunft spielen wird.

In einem kürzlichen Interview mit der “Squawk Box” von CNBC sagte Fink, er sei fasziniert von der Menge an Interesse, die der Krypto-Bereich erhalten hat. “Ich finde es toll, dass mehr Menschen in verschiedene Dinge investieren wollen. Ich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



