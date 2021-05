BlackLine erhält den SAP Pinnacle Partner of the Year Award 2021 in der Kategorie Solution Extensions

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

Frankfurt (ots) - BlackLine (http://www.blackline.com/de) wurde mit dem SAP Pinnacle Partner of the Year Award 2021 (https://www.sap.com/partner/find/award-winners.html) in der Kategorie "Solution Extensions" ausgezeichnet und damit für seine herausragenden Leistungen als SAP-Partner gewürdigt. SAP (http://www.sap.com/) vergibt diese Auszeichnungen jährlich an Partner, die sich bei der Entwicklung und dem Ausbau der Partnerschaft mit SAP besonders hervorgetan haben und gleichzeitig ihren Kunden helfen, besser zu arbeiten. Die Gewinner und Finalisten in 28 Kategorien wurden auf Basis von Empfehlungen von SAP, von Kundenfeedback und auf Basis von Leistungsindikatoren ausgewählt. BlackLine ist ein SAP-Platin-Partner mit einem globalen Reseller-Vertrag, in dem die Cloud-basierten Lösungen von BlackLine als SAP Solution Extensions angeboten werden."Unsere Partner sind der Schlüssel, um das intelligente Unternehmen Realität werden zu lassen", sagt Christian Klein, CEO der SAP SE. "Trotz schwieriger Zeiten hat unser Ökosystem einmal mehr seine Innovationskraft, sein Engagement und seine Exzellenz unter Beweis gestellt, wenn es darum geht, unseren Kunden neue Wege für ihr Business zu erschließen. Gemeinsam liefern wir hochwertige Lösungen, Services und Erfahrungen, die es unseren Kunden ermöglichen, mit SAP-Lösungen erfolgreich zu sein."Mit dem SAP Pinnacle Partner of the Year Award 2021 in der Kategorie Solution Extensions wird BlackLine als SAP-Partner (https://www.sap.com/partner/find/award-winners.html) gewürdigt, der eine erstklassige Cloud-Lösung geschaffen hat, die SAP-Technologien ergänzt und Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bietet. Darüber hinaus wurde BlackLine für seine Erfolgsbilanz in Bezug auf technologische Innovationen, Kunden- und Markterfolge mit SAP sowie für sein starkes Engagement für eine erfolgreiche Partnerschaft mit SAP ausgezeichnet.Die Automatisierungsplattform von BlackLine (http://www.blackline.com/de/sap/) ergänzt die Funktionen von SAP ERP Financials und SAP S/4HANA. Die Integration bietet Audit-, Finanz- und Buchhaltungsabteilungen eine verbesserte Kontrolle, Automatisierung und Datenintegrität und trägt gleichzeitig dazu bei, dass Daten über standardisierte Prozesse zu und von SAP-Lösungen fließen."Diese Auszeichnung ist ein Beispiel für die Stärke unserer Partnerschaft mit SAP, in der wir Lösungen für die geschäftlichen und technologischen Herausforderungen der weltweit führenden Unternehmen liefern", so Marc Huffman, CEO von BlackLine. "SAP und BlackLine helfen Kunden, den Vorteil der BlackLine Solution Extensions bereits in einer frühen Phase als Teil ihrer SAP S/4HANA- und digitalen Tranformation in der Finanzorganisation zu verstehen. Während sich Unternehmen auf die Reise der digitalen Transformation hin zum intelligenten Unternehmen begeben, stehen SAP und BlackLine zusammen bereit, die CFOs und ihre Organisationen in die Lage zu versetzen, die Transformation zu leiten und voranzutreiben."Hunderte von weltweit führenden Unternehmen setzen BlackLine zusammen mit SAP-Technologie ein. BlackLine ist ERP-unabhängig und kann mit mehr als 30 verschiedenen führenden Quellsystemen integriert werden - ein zusätzlicher Vorteil für Unternehmen, die SAP-Lösungen mit mehreren ERPs einsetzen. Die Cloud-basierten Lösungen von BlackLine werden als SAP Solution Extensions unter folgenden Namen angeboten:- SAP Account Substantiation and Automation by BlackLine- SAP Account Substantiation and Automation by BlackLine, Premier Edition- SAP Intercompany Financial Hub von BlackLineFür mehr Informationen zur Partnerschaft von BlackLine mit SAP, klicken Sie hier (http://www.blackline.com/de/sap/).Forward-looking Statements: BlackLine Press Releases (https://www.blackline.com/de/about/press-releases/2021/blackline-erhalt-den-sap-pinnacle-partner-of-the-year-award-2021-in-der-kategorie-solution-extensions/)Pressekontakt:BlackLine Systems GmbHJanet TimmerbergMail: janet.timmerberg@blackline.comTelefon: +49 175 851 40 16The Squaire 1260549 Frankfurt MainInternet: www.blackline.com/deOriginal-Content von: BlackLine Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell