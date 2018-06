BlackFin: Kai W. Franzmeyer leitet Expansion in Deutschland (FOTO)

Paris/Frankfurt (ots) -Kai Wilhelm Franzmeyer (54) wird Managing Director beimeuropäischen Private Equity-Spezialisten BlackFin und übernimmt imSeptember die Leitung von BlackFin Capital Partners in Deutschland.Damit ist er verantwortlich für die Aktivitäten von BlackFin in denFinanzdienstleistungsmärkten von Deutschland, Österreich und derSchweiz (DACH).Paul Mizrahi, Gründungspartner von BlackFin Capital Partners:"Deutschland und die DACH-Region sind zentral für die Umsetzungunserer europäischen Strategie. Wir haben mit Finanzen.de bereitserfolgreich in Deutschland investiert und sehen im fragmentiertendeutschen Markt viel Potential für weitere interessante Transaktionen- von innovativen FinTechs bis hin zu klassischenBuy-out-Situationen. Dafür stellen wir uns jetzt auf und KaiFranzmeyer ist der Wunschkandidat der vier Gründungspartner. Wirhaben uns schon in den 90er-Jahren bei der erfolgreichen Etablierungder Commerz Financial Products kennengelernt. Er ist ein vielseitigerfahrener Manager und ausgewiesener Experte im Bankenbereich. Beider Hypo Real Estate und der Portigon hat er wichtigeNeuaufstellungen maßgeblich vorangetrieben. Ich bin sicher, dassBlackFin und unsere Portfoliounternehmen von seinem Know-howprofitieren werden. Kai Franzmeyer wird eng zusammenarbeiten mitAloysius von Mitschke-Collande, der bei BlackFin seit 2013 alsInvestment Director viel Expertise im deutschen Markt aufgebaut hat.Dieses Team werden wir am Finanzplatz Frankfurt weiter verstärken."Franzmeyer: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit BlackFin.Das ist ein exzellentes Team mit einem tiefen Branchen-Know-how undeinem europäischen Investmentansatz. Es ist eine ausgesprocheninteressante Herausforderung, die Erfolgsgeschichte des Unternehmensin im deutschsprachigen Raum fortzuschreiben."Franzmeyer war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung von SenacorTechnologies AG, einem führenden Anbieter für Business- undIT-Transformation, Digitalisierung und Softwareentwicklung. Zuvor warer als Vorstandsvorsitzender der Portigon AG verantwortlich für dieeffiziente und zielstrebige Umsetzung der Beschlüsse derEU-Kommission zur Abwicklung der ehemaligen WestLB und zurHerausbildung eines privatisierungsfähigen Dienstleisters fürbanknahe Services. Während der Finanzkrise war er als Mitglied einesvon der deutschen Finanzwirtschaft entsandten Teams Vorstand der HypoReal Estate Holding AG und der zwischenzeitlich wieder privatisiertenDeutschen Pfandbriefbank AG. Seine Karriere begann der studierteBetriebswirt und promovierte Jurist bei der Commerzbank, für die erviele Jahre in verschiedenen Führungs-Funktionen tätig war.Über BlackFin Capital PartnersBlackFin ist ein auf den Financial Services-/ Technologie-Sektorin Kontinentaleuropa spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen.BlackFin, Paris, verwaltet ein Vermögen von rd. 800 Mio.EUR. DieMittel werden über zwei Buy-out-Fonds und einen FinTech Venture-Fondsinvestiert. Bisher erfolgten Transaktionen in Frankreich,Deutschland, den Beneluxstaaten, der Schweiz und Italien.BlackFins Investmentfokus liegt im transaktions- undberatungsnahen Teil der finanziellen Wertschöpfungskette, z.B.Asset-Management, Brokerage, Vertrieb von Finanzprodukten überdigitale und traditionelle Kanäle, Zahlungswesen,Kreditmanagement/Inkasso, Fondsverwaltung und Finanztechnologie.BlackFin agiert als aktiver und einflussreicher Investor undunterstützt erfolgreiche Management Teams dabei, den nächstenstrategischen Wachstumsschritt ihres Unternehmens zu realisieren.BlackFin ist ein unabhängiges, von seinen vier Gründungspartnerngeführtes Unternehmen. Laurent Bouyoux, Eric May, Bruno Rostain undPaul Mizrahi arbeiten seit vielen Jahren zusammen als Führungskräfteund Unternehmer in der Finanzindustrie. Insgesamt besteht dasBlackFin-Team aus 25 erfahrenen Experten an den Standorten Paris,Brüssel und Frankfurt.Mehr Information über BlackFin Capital Partners unterwww.blackfincp.comPressekontaktBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTobias M. Weitzelweitzel@kommunikation-bsk.deTelefon: 02154-812216Mobil: 0177-7215760Original-Content von: BlackFin Capital Partners, übermittelt durch news aktuell