Paris (ots) -- BlackFin Capital Partners positioniert sich nach dem endgültigenClosing von 180 Millionen Euro mit "Blackfin Tech 1" als größterunabhängiger Fintech-Fonds in Europa- Nach dem Auflegen von zwei Buy-out-Fonds (Fonds I mit 220 Mio.Euro im Jahr 2011 und Fonds II mit 400 Mio. Euro im Jahr 2016)mit einer starken Performance nutzt BlackFin Capital Partnersseine Branchenerfahrung, um "BlackFin Tech 1" aufzulegen, einenneuen Fintech Venture Capital Fonds.- Nach einem ersten Closing bei 100 Mio. Euro liegt dasUnternehmen nach dem endgültigen Closing mit 180 Mio. Euro weitüber dem ursprünglichen Zielwert von 150 Mio. Euro.- Das Team von BlackFin Capital Partners wird mit herausragendeneuropäischen Unternehmern aus den Bereichen FinTech, InsurTechund RegTech zusammenarbeiten, vom Seed-Investment bis zurSeries-C-Finanzierung mit Tickets zwischen 1 und 15mEUR.- Blackfin Tech versorgt Start-Ups mit einer profundenBranchenkenntnis, dem Zugang zu internationalen Märkten sowielangjähriger Erfahrung mit regulatorischen Angelegenheiten, umdie nächste Generation von Finanzdienstleistungsunternehmen zuentwickeln."BlackFin Tech 1", der Fin Tech-Fonds von BlackFin CapitalPartners, hat zahlreiche neue Investoren gewonnen und erreicht beimendgültigen Closing die Summe von 180 Mio. Euro. Im vergangenen Jahrlag das erste Closing noch bei 100 Mio. Euro. Hochkarätigeinstitutionelle Investoren sind dem bestehenden Pool beigetreten.Dazu gehören neben Bpifrance, Vaudoise Assurances Group, Groupama,Sogecap (Société Générale Insurance), Natixis Assurances und SwissLife weitere etablierte europäische Marken - insbesondere diedeutsche Förderbank KfW, der belgische Versicherer Securex, dieGruppen MACIF, BNP Paribas, große Familienunternehmen der Branchesowie zahlreiche regionale Einheiten der Bankengruppen CréditAgricole, Banque Populaire und Caisse d'Epargne.BlackFin Capital Partners wurde 2009 von vier Fintech-Unternehmern- Laurent Bouyoux, Paul Mizrahi, Eric May und Bruno Rostain -gegründet. 2011 hatte das Unternehmen einen ersten Buy-out-Fonds inHöhe von 220 Mio. Euro aufgelegt. Seitdem investiert und unterstütztBlackFin die Entwicklung von Finanzdienstleistungsunternehmen auf demeuropäischen Festland. Nach dem Erfolg ihres ersten Fonds hatteBlackFin 2016 einen zweiten Buy-out-Fonds in Höhe von 400 Mio. Euroaufgelegt. BlackFin Capital Partners beschäftigt mittlerweile 25Investmentexperten an den Standorten Paris, Brüssel und Frankfurt.Laurent Bouyoux, Geschäftsführender Gesellschafter von BlackFinCapital Partners: "Als Unternehmer und Gründer von Fortuneo** fühlenwir uns besonders den Unternehmern verbunden, die die Chancen desFinTech-Marktes entdecken und ergreifen. Wir sind stolz darauf, fürdiesen Fonds, der insbesondere für Startups mit explosionsartigemWachstum bestimmt ist, eine Summe von 180 Mio. Euro zu erreichen. DieGröße des Fonds ermöglicht es uns, die ehrgeizigsten Unternehmer inganz Europa durch aufeinander folgende Finanzierungsrunden zuunterstützen".Die Gelder des Fonds werden von einem engagierten Investmentteamunter der Leitung von Julien Creuzé, Maxime Mandin, Gabrielle Thomasund Romain Grimal europaweit eingesetzt. Zwei weitereInvestmentexperten werden in den kommenden Wochen das Teamverstärken, um die Abdeckung in Europa zu verbessern.BlackFin Capital Partners unterstützt ambitionierte Teams bei derEntwicklung verschiedener Technologien oder Softwarelösungen fürgroße Finanzinstitute (B2B), kleine Unternehmen (B2SmallB) oderVerbraucher (B2C). Das umfasst alle Aspekte desPrivatkundengeschäfts, des Zahlungsverkehrs, des Investmentbankings,der Vermögensverwaltung, der Versicherung, desVersicherungsvertriebs, der Back-Office-Optimierung sowie derTechnologien im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen Anforderungen.Der größte Teil des Fonds soll in B2B- und B2SmallB-Unternehmeneingesetzt werden, denen das Know-how und die Netzwerke von BlackFinden größten Nutzen besonders für die wirtschaftliche Entwicklungbringen. Westeuropa bildet bisher den Hauptmarkt von BlackFin Tech,wobei Frankreich, Deutschland, die Benelux-Region und die Schweiz dengrößten Teil davon ausmachen. Großbritannien, Spanien, Portugal,Italien und die nordischen Länder holen aber sehr schnell auf.Ein erstes Beispiel für die Anlagestrategie des Fonds ist FRISS,der europäische Marktführer im Bereich der Betrugserkennung fürVersicherungen. Der Fonds führte bereits die Series A-Finanzierung inHöhe von 15 Mio. Euro bei dem niederländischen Unternehmen an. DasHauptprodukt, der FRISS Score, nutzt Technologien aus dem Bereich derkünstlichen Intelligenz (machine learning) und wertet großeDatenmengen aus, um das Risikoniveau beim Versichern neuer Policenund dem Abwickeln von Schadensfällen besser einschätzen zu können.Die Investition in FRISS wurde gemeinsam mit Aquiline TechnologyGrowth durchgeführt, einem führenden US-Investor in derVersicherungsbranche.Das Investmentteam von BlackFin Capital Partners stützt sich zudemauf ein wachsendes Netzwerk aus fast 40 Venture Partnern in ganzEuropa, um Investitionsmöglichkeiten in den Regionen, in denen sieansässig sind, auszuloten. Diese ehemaligen Unternehmer undTop-Führungskräfte aus der Branche bieten Unternehmen aus demBlackFin-Portfolio Einblicke und Zugänge zu Märkten und helfen ihnen,schneller zu wachsen. Diese Venture Partners decken einen Großteilder europäischen Länder von Spanien bis Norwegen ab - darunter auchDeutschland, die Schweiz, Luxemburg und die meisten westeuropäischenLänder.Ein großer, vollständig auf Finanzdienstleistungen spezialisierterFonds, der unabhängig von jedem Finanzinstitut agiert und der voneinem Team aus erfolgreichen Unternehmern mit umfassenderBranchenexpertise gegründet wurde, ist in dieser Form zweifelsohneeinzigartig.Maxime Mandin, Investment Director von "BlackFin Tech1" fürDeutschland: "Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte fürBlackFin. Dieses Land hat vor mehr als zehn Jahren mit einer Wellevon Innovationen den Weg für Fintechs und Insurtechs auf demeuropäischen Festland bereitet. Der Markt für Banken und vor allemVersicherungen spielt in Deutschland eine große Rolle. Zudem habendie deutschen Unternehmer stets eine hohe Ausführungskompetenzbewiesen."**Fortuneo ist eine der führenden Online-Banken in Frankreich undBelgien. Fortuneo wurde von den Partnern von BlackFin im Jahr 2000erfolgreich gegründet und 2006 in einem der richtungsweisendenInternet-Exits vor der Finanzkrise an die Bank Crédit Mutuel Arkéaverkauft.Über BlackFin Capital PartnersBlackFin Capital Partners ist ein branchenorientierter Fonds, dersich auf Finanzdienstleistungen in ganz Europa spezialisiert hat. DieAnlagestrategie von BlackFin konzentriert sich aufAsset-light-Geschäfte im Finanzdienstleistungs- und Technologiesektorauf dem europäischen Festland. Zu den für BlackFin relevantenGeschäftsfeldern gehören Asset-Management, institutionelle undRetail-Brokerage, Vertrieb von Versicherungs- und Bankprodukten,sowohl über digitale als auch traditionelle Kanäle,Zahlungsverarbeitung, Forderungsmanagement und Inkasso,Fondsverwaltung, Geschäftsprozess-Outsourcing und Finanztechnologieim weitesten Sinne.BlackFin agiert als aktiver und einflussreicher Investor undunterstützt Managementteams dabei, ihr Geschäft auf die nächste Stufezu heben.BlackFin verwaltet 800 Mio. Euro über zweiWachstums-/Buy-out-Fonds für Finanzdienstleistungen und einen aufFinTech gerichteten Venture Capital Fund.BlackFin Capital Partners ist ein vollkommen unabhängigesUnternehmen. Es wird von seinen vier Gründungspartnern geführt, dieseit Jahrzehnten als Manager und Unternehmer in der Finanzindustriezusammenarbeiten. 